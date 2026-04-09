







En un esfuerzo conjunto por proteger la salud y el ambiente, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) se suma a la iniciativa Recofarma, programa de sostenibilidad de la industria farmacéutica, habilitando una de sus instalaciones como punto autorizado para la recolección de medicamentos caducados o en desuso en la ciudad de Quito.





Esta acción se enmarca en cumplimiento de la normativa ambiental vigente y del principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), impulsado por el MAE como ente rector de la gestión ambiental en el país, promoviendo la corresponsabilidad en el manejo adecuado de este tipo de residuos.





Con la instalación de este nuevo contenedor, Ecuador cuenta actualmente con 11 puntos autorizados dentro del programa Recofarma, de un total de 82 que se prevé implementar hasta finales del año. En este contexto, el Ministerio lidera con el ejemplo, poniendo a disposición un espacio seguro para depositar fármacos vencidos, como pastillas, cápsulas, jarabes, pomadas entre otros.





El contenedor, ubicado en Planta Central del MAE, en la Av. República de El Salvador y Suecia, permitirá a los funcionarios de esta Cartera de Estado fomentar el manejo adecuado de medicamentos caducados y productos farmacéuticos, evitando su disposición inadecuada en la basura común o en sistemas de alcantarillado, lo que representa un riesgo para la salud pública y el ambiente.





Esta iniciativa se articula con la Norma técnica para la aplicación del principio de responsabilidad extendida en la gestión integral de medicamentos y productos farmacéuticos, emitida por el MAE, la cual establece lineamientos para reducir los impactos ambientales, mejorar el control de estos desechos y evitar su acumulación en los hogares.





La intervención responde a una problemática relevante a nivel nacional. Según cifras del INEC (2025), el 86,5% de los hogares ecuatorianos desecha medicamentos junto con la basura común, mientras que apenas el 1,5% utiliza centros de acopio o canales autorizados.





“Trabajamos con dos metas claras: colocar los puntos de recolección cada 10.000 habitantes y sensibilizar a la ciudadanía de manera permanente para que comprendamos que no terminar una receta médica, consumir fármacos caducados o desecharlos por el inodoro y la basura común, desencadena graves riesgos de salud pública y una contaminación irreversible de nuestras fuentes de agua. Junto a nuestros aliados, estamos construyendo una cultura de responsabilidad que protege tanto a las familias ecuatorianas como a nuestro ecosistema”, afirmó Pablo Macías, Gerente de Proyección Futura, empresa creadora, administradora y ejecutora del programa Recofarma.





Cumplimiento de la normativa REP





Desde el año 2025, el Ecuador incorporó a los medicamentos caducados dentro del marco de la normativa de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), lo que permitió que Proyección Futura, en alianza con la Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Extendida del Productor (CEREP) y sus miembros, diseñe e implemente Recofarma, el primer programa de sostenibilidad de la industria farmacéutica para la gestión de estos residuos.





A esta iniciativa se suma el Ministerio de Ambiente y Energía como una acción estratégica orientada a sensibilizar sobre la importancia del consumo responsable de medicamentos y la adecuada disposición de los mismos, evitando la generación de este tipo de desechos.





En este marco, el Ministerio de Ambiente y Energía, como ente rector, impulsa la implementación de esta normativa y promueve la articulación con actores como Proyección Futura y la Corporación Ecuatoriana para la Responsabilidad Extendida del Productor (CEREP), con el objetivo de garantizar una gestión adecuada, segura y sostenible de estos residuos.