







PedidosYa continúa ampliando su presencia en el país y anuncia la apertura de su servicio en Playas General Villamil, uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia del Guayas. Con esta incorporación, la plataforma de delivery y quick-commerce alcanza 19 ciudades a nivel nacional, ampliando el acceso a soluciones digitales para usuarios, socios comerciales y repartidores registrados en esta zona.





La llegada de la aplicación permitirá que más de 40 comercios locales puedan conectar con nuevos usuarios a través del canal digital y ampliar sus oportunidades de venta.





“Seguimos ampliando nuestra presencia en Ecuador con el objetivo de acercar la tecnología a más ciudades y generar nuevas oportunidades para el comercio local. La llegada de PedidosYa a Playas General Villamil permitirá que los negocios de la zona se conecten con más usuarios a través de nuestra aplicación y que tanto residentes como visitantes puedan acceder a una experiencia de compra cómoda y rápida ”, señaló Ernesto Molestina, Head de Business Development de PedidosYa en Ecuador.





PedidosYa ha tenido una gran acogida en la región Costa. Los datos de la aplicación revelan que los usuarios suelen inclinarse por sabores tradicionales como bolón, encebollado y ceviche, especialmente durante los fines de semana y temporadas turísticas.





La aplicación también contribuye a una mayor digitalización de los ciudadanos de Playas General Villamil, al ofrecer una experiencia ágil y accesible.





A esto se suma también, la llegada de PedidosYa Plus, el programa de suscripción mensual que brinda ventajas adicionales a los usuarios frecuentes, con beneficios pensados para ahorrar y acceder a más experiencias dentro de la plataforma, con descuentos exclusivos en restaurantes y tiendas seleccionadas.





De forma paralela, la marca impulsa la democratización del delivery, al facilitar que más personas, desde distintos perfiles y ciudades, puedan acceder a restaurantes, supermercados, farmacias y tiendas a través de una plataforma que llega a más lugares y permite descubrir miles de negocios disponibles según la zona.