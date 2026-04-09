







El helado sigue siendo un verdadero placer atemporal. Desde sus versiones más sencillas, con hielo y frutas, hasta las modernas y cremosas recetas que ahora ofrecen heladerías en todo el mundo, este postre ha atravesado generaciones y continúa conquistando paladares.





Sabores que arrasan en Ecuador





Al elegir un helado, los ecuatorianos siguen siendo fieles a los clásicos, aunque los sabores innovadores también comienzan a ganar terreno. Entre los más solicitados en PedidosYa durante el último año fueron:

Oreo

Chocolate

Vainilla

Yogurt

Menta





Aunque sabores como banana, pistacho, mango y café están ganando popularidad, los clásicos continúan siendo los favoritos indiscutibles de los usuarios.





Helado en la era digital: un dulce delivery que crece

No sólo sigue siendo popular, sino que también se digitaliza.





“En el último año, la demanda de helados creció un 40% en comparación con el período anterior. Cada vez más ecuatorianos prefieren disfrutar de este dulce clásico desde la comodidad de su hogar, aprovechando las opciones de delivery. Este crecimiento también responde a una evolución en la oferta: hoy las marcas son cada vez más innovadoras, apostando por nuevos sabores, combinaciones y formatos que se adaptan a distintos gustos y momentos de consumo”,señaló Ernesto Molestina, Head of Business Development de PedidosYa en Ecuador.





El momento perfecto para un helado





Según los datos compartidos por PedidosYa, el domingo es el día con mayor número de pedidos de helado en Ecuador. El horario preferido para disfrutarlo es a las 19:00, cuando muchos se permiten un antojo dulce para comenzar su noche. Además, el pasado 9 de marzo de 2026 fue el día con mayor número de pedidos, alcanzando más de 6,000 órdenes.





Partners favoritos: ¿Dónde pedir el mejor helado?





Algunos partners se destacan por su propuesta y variedad de helados en distintas ciudades del país:





Bogati – reconocido por sus helados con queso, una combinación icónica y muy popular. GelatoMix – especializado en gelato artesanal con sabores intensos y cremosos. Rodilina (Guayaquil) – destaca por sus helados tradicionales y opciones familiares. Sorbetto (Guayaquil) – enfocado en helados tipo sorbete, más frescos y frutales. Crepes & Waffles – combina helados con postres como crepes y waffles. Kicos (Quito)– conocido por sus helados clásicos y propuestas accesibles para todos los gustos.





Estos lugares han destacado por ofrecer productos de alta calidad y sabores innovadores, ganándose el corazón de los usuarios de PedidosYa. La tendencia del delivery también ha favorecido su consumo, permitiendo que cada vez más personas disfruten de este dulce placer sin salir de casa.