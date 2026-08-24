







El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) advirtió sobre el aumento de la temperatura diurna y los altos índices de radiación ultravioleta previstos entre el 6 y el 9 de agosto. El pronóstico del 5 de agosto ubicó a varias zonas del país entre 6 y 12: de alto a extremadamente alto.





“La radiación ultravioleta no se ve ni se siente. El protector solar debe formar parte de la rutina diaria, no quedar reservado para la playa”, explicó xx, xx de arcamia.

“La eficacia depende de una aplicación suficiente y constante. Por eso, la textura y el tipo de piel pesan tanto como el FPS”, señaló xx, xx de arcamia.

Los cielos despejados de la época seca favorecen la exposición, pero el calor no mide el riesgo. La radiación UV también afecta la piel en días frescos o nublados.Un FPS alto no basta si la etiqueta no indica protección de amplio espectro contra los rayos UVA y UVB. La recomendación general comienza en FPS 30; ante índices muy altos o extremos, arcamia sugiere FPS 50 o superior. Para realizar deporte o entrar al agua, la fórmula debe indicar resistencia al agua.Una cantidad insuficiente reduce la protección real. Para rostro, cuello, nuca y orejas, una referencia práctica consiste en extender dos líneas de producto sobre los dedos índice y medio. Un adulto requiere cerca de 30 mililitros para cubrir toda la piel expuesta del cuerpo.El protector debe aplicarse de forma uniforme entre 15 y 30 minutos antes de la exposición, según las instrucciones de la etiqueta. También debe cubrir áreas que suelen olvidarse, como orejas, labios, empeines, manos y nacimiento del cabello.La protección debe renovarse cada dos horas al aire libre y después de nadar, sudar o secarse con una toalla. La indicación “resistente al agua” no significa que el producto sea impermeable.Ninguna fórmula bloquea el 100 % de la radiación.aconseja evitar la exposición prolongada entre las 10:00 y las 15:00 cuando el índice es muy alto o extremo. La sombra, la ropa de tejido cerrado, el sombrero de ala ancha, las gafas con filtro UV y una hidratación adecuada completan el cuidado.Un buen protector solar ofrece amplio espectro, FPS suficiente, respaldo sanitario y una textura compatible con el tipo de piel. En Ecuador debe contar con Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO). La etiqueta también debe identificar el lote, responsable de comercialización, instrucciones de uso y vigencia.Entre las alternativas del catálogo de arcamia,ofrece una textura ultraligera, fórmula no comedogénica y protecciónpara uso diario. Para piel grasa o con imperfecciones, Eucerin Toque Seco FPS 50+ incorpora control de sebo y efecto antibrillo.Las personas con melasma, rosácea, dermatitis o que siguen un tratamiento dermatológico necesitan una recomendación profesional antes de escoger el producto.En menores de seis meses, la principal medida consiste en evitar el sol directo y utilizar sombra, ropa que cubra brazos y piernas y sombrero. Cualquier uso de protector solar en esta etapa debe consultarse con el pediatra.Desde los seis meses, se recomienda un protector de amplio espectro, resistente al agua y con FPS 30 o superior. Ante la intensidad de la radiación en Ecuador, arcamia prioriza fórmulas pediátricas FPS 50+.Una alternativa de su catálogo espara el rostro. Un adulto debe supervisar la aplicación y renovarla cada dos horas o después del contacto con agua, sudor o toalla.Los productos mencionados se encuentran en arcamia.com y en los puntos de venta de Quito y Cuenca. La disponibilidad puede variar según el local.