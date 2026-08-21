







El regreso a clases es una de las temporadas del año que requiere mayor planificación económica para los hogares, debido a la inversión que representa la adquisición de útiles escolares, uniformes, calzado, mochilas, dispositivos tecnológicos y otros elementos necesarios para el inicio del periodo académico. Frente a este escenario, establecer prioridades y organizar las compras con anticipación permite optimizar los recursos disponibles y administrar de manera más eficiente el gasto familiar.





Además del presupuesto, las familias buscan optimizar su tiempo y acceder a una oferta variada que combine calidad y precio. Por ello, contar con espacios donde se pueda acceder a diferentes categorías de productos en un mismo lugar facilita la comparación de opciones y permite tomar decisiones de compra más informadas.





“En El Recreo entendemos que cada temporada representa una oportunidad para generar experiencias que conecten con nuestra comunidad. Por eso, más allá de ofrecer una amplia variedad de productos y servicios, buscamos crear espacios que faciliten la vida de las familias y fortalezcan nuestro vínculo con quienes nos visitan durante todo el año”, afirma Marianela Berrazueta, Administradora General de Ciudad Comercial El Recreo.





En ese sentido, con el objetivo de iniciar el año lectivo de una manera organizada y responsable, Ciudad Comercial El Recreo comparte algunas recomendaciones que pueden ayudar a las familias a optimizar sus compras:





1. Planificar las compras con anticipación



El primer paso para cuidar el presupuesto es elaborar una lista detallada de los productos necesarios antes de iniciar las compras. Revisar qué útiles escolares, uniformes, mochilas o accesorios del año anterior todavía pueden utilizarse permite identificar qué elementos pueden tener una segunda vida y cuáles necesitan ser reemplazados, ayudando a definir prioridades y destinar los recursos a aquello que realmente necesita renovación.



Además, realizar las compras con tiempo brinda la posibilidad de comparar alternativas, revisar diferentes opciones e identificar promociones disponibles antes del inicio de clases, evitando la presión de adquirir productos a última hora.



Como apoyo para una mejor organización, las familias también pueden utilizar herramientas digitales como listas compartidas, aplicaciones de notas o registros de presupuesto que permitan llevar un control de los productos pendientes, los gastos realizados y las prioridades de compra.



2. Comparar precios y opciones en un mismo lugar



Una de las ventajas de realizar las compras escolares en espacios con una amplia oferta comercial es la posibilidad de acceder a diferentes categorías de productos durante un mismo recorrido. Comparar precios, marcas, diseños y características permite tomar mejores decisiones de acuerdo con las necesidades de cada estudiante y el presupuesto familiar.



Además de útiles escolares, las familias pueden encontrar opciones relacionadas con tecnología, vestimenta, calzado y accesorios, facilitando una planificación integral para el inicio del nuevo año académico.



3. Aprovechar promociones y descuentos de temporada



Las campañas de regreso a clases representan una oportunidad para acceder a beneficios especiales y encontrar alternativas que ayuden a optimizar el gasto familiar. Revisar promociones, descuentos y opciones disponibles permite realizar compras estratégicas y aprovechar mejor el presupuesto destinado para esta temporada.

Planificar las adquisiciones considerando estas oportunidades, comparar beneficios y revisar las condiciones de cada promoción puede marcar una diferencia importante, especialmente cuando se deben cubrir varias necesidades al mismo tiempo dentro del hogar.



4. Evaluar la calidad y duración de los productos antes de comprarUna vez definidas las prioridades de compra, es importante analizar las características de cada producto para asegurar una inversión adecuada. Ahorrar no siempre significa elegir la alternativa de menor precio, sino encontrar productos que tengan una buena relación entre costo, calidad y tiempo de uso.En artículos como mochilas, zapatos, uniformes o dispositivos tecnológicos, considerar aspectos como resistencia, funcionalidad, materiales y garantía puede representar un ahorro a largo plazo. Elegir productos duraderos permite reducir reemplazos frecuentes y optimizar el presupuesto familiar, realizando compras más conscientes.



