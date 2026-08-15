







El Tamizaje neonatal es una prueba de laboratorio – conocida como prueba del talón- que se realiza a partir de las primeras 48 a 96 horas de vida del recién nacido mediante una pequeña muestra de sangre. Su objetivo es identificar Más de 50 enfermedades metabólicas, endocrinas, genéticas y del desarrollo, antes de que aparezcan los síntomas. Cuando todavía es posible iniciar un tratamiento y evitar daños irreversibles como discapacidad intelectual o muerte temprana.





El tamizaje neonatal es considerado una de las estrategias de salud pública preventiva más costo-efectivas que existen: invertir en la detección temprana resulta significativamente más económico —y sobre todo más humano— que asumir después los costos de rehabilitación, discapacidad y atención de por vida que genera un diagnóstico tardío, como sucede en la mayoría de las enfermedades raras.





En junio de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el informe para el “Fortalecimiento de la capacidad para la detección, el diagnóstico y el tratamiento de las malformaciones congénitas en recién nacidos”, elaborado a partir de una consulta mundial con gobiernos, expertos técnicos, clínicos, investigadores y familias afectadas. Según el reporte, a nivel global, se estima que cada año nacen 8 millones de bebés con alguna anomalía congénita, y que 9 de cada 10 niños con anomalías congénitas graves viven en países de ingresos bajos y medianos, donde el acceso al tamizaje, el diagnóstico y el tratamiento sigue siendo limitado.





¿Qué se está haciendo en el mundo?

La cobertura y amplitud del tamizaje neonatal es muy desigual entre regiones.

Norteamérica y Europa cuentan con programas consolidados: Norteamérica alcanza prácticamente el 100% de cobertura y Europa cerca del 78%, con paneles que en muchos países superan las 30-50 enfermedades.

En América Latina, la cobertura promedio, sin contar a los países más avanzados, ronda apenas el 32%. Países como Cuba, Costa Rica, Uruguay y Chile tienen programas públicos consolidados, con coberturas cercanas al 99%. Sin embargo, en México, Brasil y Argentina están ampliando sus programas, mientras que países como Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela se encuentran en etapas de implementación parcial, y otros (El Salvador, Honduras, Haití) aún no cuentan con programas de tamizaje neonatal.

¿Qué se hace en Ecuador?

El tamizaje molecular o genómico no forma parte del programa público en Ecuador. El Centro Especializado en Genética Médica (CEGEMED), dependiente del Ministerio de Salud Pública, realiza únicamente el tamizaje bioquímico de las cuatro enfermedades clásicas (hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia y fenilcetonuria).

La tecnología que se usa en el país es considerada obsoleta por los especialistas frente a los estándares actuales, y cuyo procesamiento se terceriza a un costo considerablemente más alto que si se hiciera con tecnología moderna de espectrometría de masas en tándem dentro del propio centro público (se estima que ese cambio permitiría llegar a unas 50 enfermedades a un costo aproximado de 20 dólares por prueba).

A nivel privado, algunos laboratorios ofrecen tamizaje neonatal ampliado y tamizaje genómico como servicio pagado por las familias.

Cifras clave:

Entre 2024 y 2025, más de 270.000 niñas y niños fueron tamizados en Ecuador (191.486 en 2024 y 78.779 en lo que va de 2025).[1]

Esto representa apenas una cobertura nacional del 26,8%, muy lejos de la meta que el propio MSP se ha planteado: alcanzar el 92,36% de recién nacidos tamizados.[2]

Desde el inicio del programa en 2011 hasta octubre de 2024, se han tamizado 2,6 millones de niños; de ellos, 731 recibieron tratamiento oportuno gracias a un diagnóstico temprano.[3]

El panel de enfermedades cubiertas sigue limitado a cuatro condiciones: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia y fenilcetonuria, pese a que la normativa vigente contempla hasta siete pruebas analíticas y a que la tecnología disponible en el mundo permite detectar más de 50 enfermedades con la misma muestra.[4]

¿Qué significa esto para las familias?

Cuando una enfermedad tratable no se detecta a tiempo —porque el bebé no fue tamizado, o porque la enfermedad que padece simplemente no está incluida en el panel nacional— el diagnóstico suele llegar después de que aparecen los síntomas: retrasos del desarrollo, crisis metabólicas, discapacidad intelectual o incluso la muerte del niño.

Además de la pérdida en calidad de vida —muchas veces evitable con un tratamiento simple y de bajo costo si se inicia a tiempo—, esto implica para las familias años de búsqueda de diagnóstico (“odisea diagnóstica”), gastos de bolsillo en exámenes especializados y, en muchos casos, tratamientos y terapias de rehabilitación que pudieron no haber sido necesarios.

¿Cómo se puede mejorar la situación en Ecuador?