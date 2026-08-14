

En Ecuador, pocas son tan tradicionales como el pan de yuca acompañado de yogurt, un dúo que ha estado presente durante décadas en desayunos, meriendas y reuniones familiares. Lo que comenzó como una costumbre cotidiana hoy evoluciona de la mano de nuevas tendencias gastronómicas, demostrando que los sabores de siempre también pueden reinventarse. En Ecuador, pocas son tan tradicionales como el pan de yuca acompañado de yogurt, un dúo que ha estado presente durante décadas en desayunos, meriendas y reuniones familiares. Lo que comenzó como una costumbre cotidiana hoy evoluciona de la mano de nuevas tendencias gastronómicas, demostrando que los sabores de siempre también pueden reinventarse.





Cada 22 de agosto, su día invita a volver al clásico y también a descubrir nuevas maneras de prepararlo y compartirlo. El pan de yuca, elaborado a partir de almidón de yuca y queso, es uno de los íconos de la gastronomía ecuatoriana. Su textura suave por dentro, su corteza ligeramente dorada y su sabor característico lo han convertido en un acompañante infaltable de bebidas calientes, jugos y, especialmente, del yogurt. Hoy, en un contexto donde los consumidores buscan experiencias diferentes sin renunciar a lo tradicional, esta combinación abre la puerta a nuevas propuestas que mezclan ingredientes frescos, superalimentos y sabores innovadores.





A propósito del Día del Yogurt y Pan de Yuca, Naturíssimo comparte cinco ideas para disfrutar esta combinación. Algunas parten de la experiencia tradicional de la marca y otras son alternativas sencillas para experimentar en casa.





1. El clásico contraste entre frío y caliente: El punto de partida es sencillo: pan de yuca tibio, recién horneado, acompañado de yogurt frío o granizado. El contraste de temperaturas y el equilibrio entre el queso y el sabor frutal explican por qué esta versión continúa siendo la favorita de muchas familias.





2. Frutas frescas para sumar color y textura: Para una preparación en casa, se pueden incorporar frutillas, arándanos, mango, durazno o banano al yogurt. Además de aportar color y nuevas texturas, las frutas permiten crear combinaciones dulces o ligeramente ácidas para acompañar el sabor del pan de yuca.





3. Matcha para una versión inspirada en nuevas tendencias: El matcha puede mezclarse con el yogurt para obtener un sabor vegetal y diferente. Preparada en casa, esta alternativa combina una tendencia contemporánea con el perfil tradicional del pan de yuca, sin reemplazar la versión clásica.





4. Proteína o colágeno para personalizar el yogurt: Otra alternativa es mezclar el yogurt en casa con una porción de proteína o colágeno, siguiendo las indicaciones del producto elegido. Así, la combinación tradicional puede adaptarse a las preferencias y rutinas de cada persona sin perder al pan de yuca como acompañante.





5. Una tabla para compartir: Una canasta de pan de yuca, pequeños vasos de yogurt y complementos como frutas, semillas, quesos o frutos secos permiten armar en casa una mesa de brunch o una presentación para una reunión familiar.





El pan y el yogurt siguen siendo los protagonistas; el resto aporta variedad y color. Naturíssimo creó el Día del Yogurt y Pan de Yuca como una fecha para agradecer la preferencia de sus clientes y fortalecer el vínculo con quienes han acompañado a la marca a lo largo de los años.





Este sábado 22 de agosto, la celebración regresa bajo el concepto “Todos somos natulovers”, una invitación a reconocer a quienes han convertido esta combinación en parte de sus recuerdos y a quienes continúan descubriéndola de nuevas maneras. Como parte de la jornada, se ofrecerá un 40 % de descuento, para que cada persona pueda disfrutar su combo favorito o animarse a probar nuevas opciones del menú.





La iniciativa busca celebrar una costumbre que ha pasado de generación en generación y demostrar que los clásicos también pueden renovarse cuando encontramos nuevas formas de disfrutarlos y compartirlos. Una celebración que conecta tradición e innovación y que invita a que cada persona encuentre su propia manera de vivir este sabor tan ecuatoriano.