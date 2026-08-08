







Todohogar realizó la entrega oficial de los premios a Astrid Cahuano, ganadora de la campaña “Puertatlón Futbolero”, una promoción que premió la fidelidad de sus clientes con una emocionante dinámica de puertas sorpresa.





La afortunada participante obtuvo importantes premios al abrir cada una de las cinco puertas de la promoción:





Puerta 1: Laptop y celular





Puerta 2: Televisor de 65 pulgadas





Puerta 3: Parrilla BBQ





Puerta 4: Frigobar y parlante de fiesta





Puerta 5: Automóvil DFSK E5 Plus modelo 2026





Todohogar cuenta con locales en Quito, Riobamba, Ambato, Ibarra, Loja, Cuenca, Machala, Manta, Portoviejo y Esmeraldas, ofreciendo miles de opciones para transformar cada espacio del hogar.





En la fotografía la ganadora Astrid Cahuano junto Lorena Fabara gerente de marketing de Todohogar y Bolívar Segovia, gerente regional de Todohogar, así como representantes de las marcas auspiciantes Automekano, Diners, LG Electronics.