Astrid Cahuano
Todohogar entregó los premios a la ganadora de la campaña “Puertatlón Futbolero”
Todohogar realizó la entrega oficial de los premios a Astrid Cahuano, ganadora de la campaña “Puertatlón Futbolero”, una promoción que premió la fidelidad de sus clientes con una emocionante dinámica de puertas sorpresa.
La afortunada participante obtuvo importantes premios al abrir cada una de las cinco puertas de la promoción:
Puerta 1: Laptop y celular
Puerta 2: Televisor de 65 pulgadas
Puerta 3: Parrilla BBQ
Puerta 4: Frigobar y parlante de fiesta
Puerta 5: Automóvil DFSK E5 Plus modelo 2026
Todohogar cuenta con locales en Quito, Riobamba, Ambato, Ibarra, Loja, Cuenca, Machala, Manta, Portoviejo y Esmeraldas, ofreciendo miles de opciones para transformar cada espacio del hogar.
En la fotografía la ganadora Astrid Cahuano junto Lorena Fabara gerente de marketing de Todohogar y Bolívar Segovia, gerente regional de Todohogar, así como representantes de las marcas auspiciantes Automekano, Diners, LG Electronics.