Germania Bastidas y Augusta Bustamante del Consorcio de Mujeres sin fronteras, Embajador Alejandro Suarez, Director de la Academia Diplomática, Diego Luna, Gerente de Audi, personeros y equipo de Audi.

La Academia Diplomática Galo Plaza fue escenario de la muestra de arte contemporáneo "Viajeras y Herrantes", una iniciativa impulsada por el Consorcio de Mujeres Sin Fronteras en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que congregó a representantes del cuerpo diplomático, organismos internacionales, empresarios y destacados exponentes del arte ecuatoriano. La Academia Diplomática Galo Plaza fue escenario de la muestra de arte contemporáneo "Viajeras y Herrantes", una iniciativa impulsada por el Consorcio de Mujeres Sin Fronteras en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que congregó a representantes del cuerpo diplomático, organismos internacionales, empresarios y destacados exponentes del arte ecuatoriano.





Como parte de la jornada se desarrolló una conferencia sobre el arte contemporáneo ecuatoriano, a cargo de la doctora Alexandra Kennedy, reconocida investigadora y especialista en arte y cultura, quien compartió un análisis sobre la evolución y el aporte del arte nacional dentro del contexto latinoamericano.





La exposición reunió obras de reconocidos artistas ecuatorianos y extranjeros, entre ellos Betancourt, Catasse, Stornaiolo, Villacís, Bazante Tábara, Jáuregui, Piaguaje, Carrasco y Guevara, ofreciendo a los asistentes un recorrido por diversas propuestas del arte contemporáneo. Como parte del evento, el artista Guevara donó una de sus obras, que fue sorteada entre los asistentes.





Los organizadores destacaron que la muestra busca fortalecer la visibilidad del arte ecuatoriano, generar nuevas oportunidades para que los artistas proyecten sus obras en mercados nacionales e internacionales y promover el coleccionismo de arte. Asimismo, la iniciativa forma parte de las acciones del Consorcio de Mujeres Sin Fronteras para impulsar el desarrollo y el empoderamiento femenino a través de proyectos culturales.





El evento contó con el respaldo de diversas empresas y marcas privadas que apoyaron la realización de esta propuesta cultural, consolidando un espacio de encuentro entre el sector artístico, diplomático y empresarial.