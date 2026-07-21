

La falta de integración entre las plataformas de transporte y el resto de la cadena de suministro se consolida como uno de los principales retos estructurales para las empresas. En un entorno de alta exigencia operativa, la desconexión entre inventarios, flotas y personal en campo limita la productividad y reduce la capacidad de respuesta de las organizaciones. La falta de integración entre las plataformas de transporte y el resto de la cadena de suministro se consolida como uno de los principales retos estructurales para las empresas. En un entorno de alta exigencia operativa, la desconexión entre inventarios, flotas y personal en campo limita la productividad y reduce la capacidad de respuesta de las organizaciones.





De acuerdo con el estudio “The Road Ahead: Unlocking the Future of Transportation Management”, el 87% de los ejecutivos consultados a nivel global expresa preocupación porque sus sistemas de gestión de transporte (TMS) no están preparados para responder a las exigencias operativas de los próximos cinco años. El informe también indica que el 37% de las organizaciones aún opera con plataformas de transporte no integradas al resto de la cadena de suministro.





Esta fragmentación tecnológica se traduce en dificultades para anticipar disrupciones viales, mayores costos asociados a la falta de planificación y una pérdida de competitividad en mercados globalizados. El análisis advierte que la ausencia de integración entre sistemas limita la optimización de rutas en tiempo real, dificulta la programación eficiente de operaciones y reduce la coordinación del personal en centros de distribución, lo que impacta el cumplimiento de entregas. Frente a este escenario, la compañía de inteligencia de localización y analítica de datos Servinformación amplió la disponibilidad de su portafolio de soluciones logísticas en los principales corredores comerciales del continente.





“El gran desafío logístico en la región no es únicamente la operación, sino la falta de conexión entre los sistemas que la soportan. Cuando la planeación, la ejecución y el análisis funcionan de forma aislada, las empresas pierden visibilidad y reaccionan tarde ante los cambios en la operación. La integración de datos en tiempo real se ha convertido en un factor decisivo de competitividad”, afirmó Wilson Pinto, Business Developer Logistics Google Maps en Servinformación.





El ecosistema tecnológico de la compañía, compuesto por las plataformas interoperables DataRutas, ServiRoutes, ServiForms y Smart1, busca reducir la fragmentación de datos en las operaciones logísticas. La integración de herramientas de smart routing (DataRutas y ServiRoutes), junto con soluciones de captura de información y seguimiento en campo (ServiForms y Smart1), permite alinear la planeación de despachos con la ejecución en carretera.





Esta visión unificada facilita a los centros de control ajustar operaciones en tiempo real ante contingencias climáticas o de tráfico y contribuye a cerrar las brechas identificadas en la coordinación entre bodega y última milla, según el informe internacional.





Hacia el cierre de 2026, la eficiencia de las cadenas de suministro en América Latina dependerá de la velocidad con la que las organizaciones migren de sistemas aislados a arquitecturas integradas de analítica de datos georreferenciados, una transición que redefine la gestión del transporte como un factor clave de competitividad empresarial.