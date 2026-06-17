







Quien está intentando bajar de peso probablemente ya ha oído que ciertos tés “aceleran el metabolismo” o ayudan a “quemar grasa”. La idea resulta tentadora — al fin y al cabo, se trata de una bebida simple, accesible y fácil de incluir en el día a día.





Pero, en la práctica, los tés no funcionan exactamente así.





Según el médico nutrólogo Nataniel Viuniski, magíster en nutrición y alimentos y miembro del Consejo para Asuntos Nutricionales de Herbalife, el té puede ser un aliado en el proceso de pérdida de peso, pero no es el protagonista en ese sentido.





“El adelgazamiento ocurre cuando hay un conjunto de hábitos bien estructurados, como una alimentación equilibrada y la práctica de actividad física, que generan un déficit calórico, además de un sueño adecuado y constancia a lo largo del tiempo”, explica.





A continuación, mira qué es mito y qué es verdad:





El té adelgaza por sí solo





Mito





A pesar de estar muy asociado a la pérdida de peso, ningún té es capaz de provocar adelgazamiento de forma aislada.





Algunas variedades — como el té verde, negro y mate — contienen compuestos bioactivos, como la cafeína, que pueden aumentar levemente el gasto energético, mejorar el enfoque y ayudar a prolongar la disposición durante el día o incluso en la práctica de actividad física. En teoría, esto puede contribuir a un gasto calórico un poco mayor.





El punto es que este efecto es discreto e insuficiente para generar una pérdida de grasa significativa por sí solo.





“Los tés pueden contribuir, pero no sustituyen una estrategia bien estructurada que incluye cambios en la alimentación y en el estilo de vida”, refuerza el especialista.





Los tés pueden aportar beneficios para la salud más allá del adelgazamiento





Verdad





Aunque el impacto en el peso sea limitado, los tés — especialmente los derivados de la planta Camellia sinensis, como el té verde — han sido estudiados por sus posibles efectos en la salud.





Metaanálisis publicados en el British Journal of Nutrition sugieren que el consumo regular de la bebida puede contribuir a una leve reducción de la presión arterial a lo largo de algunas semanas.





Por su parte, un análisis en Nutrition & Metabolism indica que el té verde puede reducir discretamente la glucosa en ayunas, aunque sin impacto relevante en marcadores más amplios de control glucémico.





Estudios con grandes poblaciones, publicados en el American Journal of Clinical Nutrition y en el Annals of Internal Medicine, también asocian el consumo regular de té con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como el ACV, e incluso con una menor mortalidad general. Aun así, es importante tener cautela al interpretar estos estudios, ya que muestran asociación, no necesariamente una relación de causa y efecto.





Endulzar el té con edulcorante perjudica el adelgazamiento





Mito





Existe una preocupación común de que los edulcorantes puedan estimular la liberación de insulina o “confundir” el metabolismo, perjudicando el adelgazamiento. Sin embargo, hasta el momento, la evidencia más sólida no respalda esta hipótesis.





Una revisión sistemática con metaanálisis publicada en el European Journal of Clinical Nutrition muestra que los edulcorantes no calóricos tienen un efecto neutro sobre la glucemia y la respuesta insulínica en la mayoría de las personas.





Además, una metaanálisis en el Journal of Endocrinological Investigation señala que sustituir el azúcar por edulcorantes puede ayudar a reducir la ingesta calórica diaria — lo que puede favorecer el control del peso, especialmente a largo plazo.





“Por otro lado, el edulcorante puede estimular el hábito de buscar el sabor dulce, lo que puede dificultar el cambio de patrón alimentario en algunas personas”, comenta Viuniski.





Los tés pueden consumirse sin restricción





Mito





El hecho de que sean naturales no significa que los tés puedan consumirse libremente, sin ningún cuidado.





Los tés con cafeína, como el verde, negro y mate, pueden causar efectos como ansiedad, palpitaciones, irritación gastrointestinal e insomnio, especialmente en personas más sensibles o cuando se consumen en exceso. “Por eso, es importante evitar su consumo al final del día, sobre todo en personas más sensibles a la cafeína”, orienta el nutrólogo.





Además, los productos que alegan efectos “detox” o efecto laxante requieren atención. Pueden provocar pérdida excesiva de líquidos y minerales, causar molestias intestinales y, cuando se usan con frecuencia, incluso perjudicar el funcionamiento natural del intestino.





“Mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas — como hipertensión, problemas cardíacos o renales — y quienes usan medicamentos de forma continua deben tener un cuidado redoblado, ya que algunas plantas pueden interactuar con fármacos o agravar condiciones de salud”, añade Viuniski. En estos casos, es importante consumirlos bajo la orientación de un médico o nutricionista.





Incluir té en la rutina puede ser una estrategia saludable





Verdad





Cuando se utiliza bien, el té puede ser un aliado interesante dentro de una rutina orientada al adelgazamiento y a la salud.





Contribuye a la hidratación, puede sustituir bebidas calóricas — como refrescos y jugos industrializados — y además aporta compuestos con potencial antioxidante y efectos metabólicos leves.





Una forma práctica de consumo es adaptar el tipo de té al momento del día:





opciones con cafeína, como té verde, negro o mate, por la mañana o antes de la actividad física.

versiones sin cafeína, como manzanilla o anís, por la noche, para no interferir en el sueño.





La recomendación general es mantener un consumo moderado — alrededor de hasta 1 litro al día, ajustando según la tolerancia individual.