DAZN, la plataforma de entretenimiento deportivo líder en el mundo anunció hoy un acuerdo con DSPORTS, la señal deportiva líder en Latinoamérica, para incorporarla en cinco países de la región, fortaleciendo así su oferta de fútbol de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.







Este acuerdo multianual permitirá que los canales de DSPORTS estén disponibles para los suscriptores de DAZN en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. A través de esta alianza, los usuarios de DAZN en estos territorios tendrán acceso en vivo a los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ transmitidos por DSPORTS. El lanzamiento complementa la estrategia global de fútbol de DAZN, sumándose a sus amplios derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Italia, España y Japón, así como a su oferta de FIFA+. Este acuerdo multianual permitirá que los canales de DSPORTS estén disponibles para los suscriptores de DAZN en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. A través de esta alianza, los usuarios de DAZN en estos territorios tendrán acceso en vivo a los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ transmitidos por DSPORTS. El lanzamiento complementa la estrategia global de fútbol de DAZN, sumándose a sus amplios derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Italia, España y Japón, así como a su oferta de FIFA+.





Los usuarios de DAZN en América Latina ya se benefician de un portafolio de derechos deportivos premium, que incluye resúmenes bajo demanda de la Serie A, LALIGA, Bundesliga y la Saudi Pro League, junto con una variada oferta multideportiva que abarca básquetbol, fútbol americano, automovilismo y boxeo.





A través del acceso a las señales DSPORTS, DSPORTS2 y DSPORTS+, además de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, los suscriptores de DAZN ahora también podrán disfrutar de fútbol de primer nivel, como la Copa América y la CONMEBOL Sudamericana, así como de competencias de la FIBA, tenis, ciclismo, MMA, natación y más. Shay Segev, CEO de DAZN Group, expresó:





"A través de este acuerdo con DSPORTS, DAZN llevará el torneo de fútbol más grande del mundo a los aficionados de toda Latinoamérica. Junto con nuestros derechos integrales para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Italia, España y Japón, esta alianza refuerza la ambición de DAZN de ser el hogar global del deporte".





Emilio Rubio, Chief Content Officer de WAIKEN ILW, señaló: "Estamos encantados de expandir esta alianza con un líder global de la industria como DAZN. Estamos seguros de que brindar acceso a la programación de élite de DSPORTS ofrecerá una experiencia increíble para la audiencia de la región. DSPORTS es una señal primordial para el fútbol de primer nivel y los contenidos deportivos de clase mundial".