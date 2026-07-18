

Hero, el mayor fabricante de motos del mundo, continúa consolidando su presencia en Ecuador con la apertura de su primera tienda en Quito. Este nuevo espacio representa un paso estratégico dentro del plan de crecimiento de la compañía en el país, que busca acercar a los ecuatorianos una propuesta de movilidad respaldada por innovación, calidad y un sólido servicio posventa. Hero, el mayor fabricante de motos del mundo, continúa consolidando su presencia en Ecuador con la apertura de su primera tienda en Quito. Este nuevo espacio representa un paso estratégico dentro del plan de crecimiento de la compañía en el país, que busca acercar a los ecuatorianos una propuesta de movilidad respaldada por innovación, calidad y un sólido servicio posventa.





La inauguración reunió a autoridades, representantes del sector empresarial, aliados estratégicos, clientes y medios de comunicación, marcando la presentación oficial de Hero en el mercado quiteño y el inicio de una nueva etapa para la marca en la capital.





Durante el evento, Juan Carlos Chiquito, gerente comercial de Hero Ecuador, destacó que la llegada de la marca responde a una visión de largo plazo y a la confianza en el desarrollo del país.





"Hero ha decidido apostar por Ecuador porque creemos profundamente en el enorme potencial de este país y en las personas que lo hacen crecer todos los días: emprendedores, trabajadores, familias, jóvenes y miles de ecuatorianos que encuentran en una motocicleta una aliada para llegar más lejos. Queremos construir una comunidad alrededor de la movilidad, generar oportunidades y convertirnos en un aliado para quienes buscan avanzar con confianza y respaldo."







Como parte del evento, la marca también presentó oficialmente a "Nacho" Cornejo, como piloto del Hero MotoSports Team Rally, equipo oficial de competición de Hero MotoCorp y uno de los referentes del rally raid a nivel internacional. Como parte del evento, la marca también presentó oficialmente a "Nacho" Cornejo, como piloto del Hero MotoSports Team Rally, equipo oficial de competición de Hero MotoCorp y uno de los referentes del rally raid a nivel internacional.





El piloto chileno, reconocido por sus once participaciones en el Rally Dakar y considerado uno de los exponentes más destacados del motociclismo sudamericano, se incorporó hace dos años al equipo de Hero MotoSports Team Rally tras una exitosa trayectoria en el rally raid. A lo largo de su carrera ha conquistado importantes logros, entre ellos el título del FIM Cross- Country Rallies Junior Championship 2016, además de victorias en el Atacama Rally y destacados resultados en competencias como el Sonora Rally, el Desafío del Desierto y el Desafío Inka.







Su presencia en Ecuador permitió acercar al público la esencia deportiva de Hero MotoCorp y reflejar el compromiso de la marca con la innovación, el alto rendimiento y el desarrollo del motociclismo a nivel mundial. Su presencia en Ecuador permitió acercar al público la esencia deportiva de Hero MotoCorp y reflejar el compromiso de la marca con la innovación, el alto rendimiento y el desarrollo del motociclismo a nivel mundial.





Con esta apertura, Hero reafirma su visión de crecimiento en Ecuador y su propósito de convertirse en un actor relevante en la transformación de la movilidad del país, ofreciendo soluciones confiables, accesibles y respaldadas por la experiencia del fabricante de motocicletas más grande del mundo.