

Con el propósito de generar un espacio de intercambio de conocimientos, inspiración y relacionamiento profesional, Pelíkano y A10 realizaron con éxito un evento exclusivo "Elevando espacios by Pelíkano x A10", encuentro que reunió a destacados actores del sector de la construcción, la arquitectura y el diseño en las instalaciones de A10 LAB, en Cumbayá. Durante la jornada, los asistentes conocieron las principales tendencias en acabados arquitectónicos, exploraron nuevas propuestas en materiales y compartieron experiencias sobre los desafíos que enfrenta la industria en un mercado cada vez más orientado hacia la innovación, la funcionalidad y la sostenibilidad. Con el propósito de generar un espacio de intercambio de conocimientos, inspiración y relacionamiento profesional, Pelíkano y A10 realizaron con éxito un evento exclusivo "Elevando espacios by Pelíkano x A10", encuentro que reunió a destacados actores del sector de la construcción, la arquitectura y el diseño en las instalaciones de A10 LAB, en Cumbayá. Durante la jornada, los asistentes conocieron las principales tendencias en acabados arquitectónicos, exploraron nuevas propuestas en materiales y compartieron experiencias sobre los desafíos que enfrenta la industria en un mercado cada vez más orientado hacia la innovación, la funcionalidad y la sostenibilidad.





El evento también se consolidó como una plataforma de networking, permitiendo el fortalecimiento de vínculos entre arquitectos, diseñadores, constructores, desarrolladores inmobiliarios y proveedores estratégicos, quienes intercambiaron ideas y analizaron oportunidades para futuros proyectos.





Para Diego Medina, cofundador de A10, este tipo de iniciativas responden a la necesidad de crear espacios donde el conocimiento y la colaboración impulsen el crecimiento del sector; "en A10 creemos que los mejores proyectos nacen cuando se conectan el talento, la innovación y las personas. 'Elevando espacios' fue concebido precisamente para generar conversaciones de valor, compartir nuevas tendencias y fortalecer una comunidad de profesionales que busca elevar la calidad de la arquitectura y la construcción en el país".





Por su parte, la participación de Pelíkano permitió presentar propuestas de acabados que combinan diseño, calidad y funcionalidad, demostrando cómo la adecuada selección de materiales puede aportar valor estético y técnico a cada proyecto. El éxito de esta primera edición evidenció el interés del sector por contar con espacios especializados donde converjan el conocimiento, la actualización profesional y la generación de alianzas estratégicas.





Tanto Pelíkano como A10 reafirmaron su compromiso de continuar promoviendo encuentros que contribuyan al desarrollo de una industria de la construcción más innovadora, colaborativa y enfocada en la excelencia.