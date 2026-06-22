

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Coca- Cola presentó en Ecuador Country Colors, una colección de edición limitada que convierte sus icónicas latas en una poderosa expresión de la pasión, el orgullo y la identidad de los fans del fútbol. La colección incluye diseños exclusivos para diferentes mercados de Latinoamérica, representando a algunas de las selecciones más destacadas del torneo. En el marco de la, Coca- Cola presentó en Ecuador Country Colors, una colección de edición limitada que convierte sus icónicas latas en una poderosa expresión de la pasión, el orgullo y la identidad de los fans del fútbol. La colección incluye diseños exclusivos para diferentes mercados de Latinoamérica, representando a algunas de las selecciones más destacadas del torneo.





Estarán disponibles por tiempo limitado hasta julio y el desafío será coleccionarlas antes de que se agoten y queden únicamente en la memoria de los fanáticos del fútbol. Porque cuando llega la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las emociones no solo se viven: se contagian. Se sienten en los estadios, en las casas, en las calles y en cada rincón donde late el fútbol.





Este año, esa energía colectiva alcanza su punto más alto y se transforma en una propuesta única: las latas dejan su tradicional rojo para vestirse con los colores de algunas de las mejores selecciones del mundo, convirtiéndose en piezas de colección llenas de cultura, color y significado. Como el canto de una hinchada que crece y se multiplica, esta colección captura la intensidad emocional del torneo y la convierte en arte.





Diseñadas por fans y para fans, las latas de Country Colors de Coca – Cola no son solo un envase: son una insignia de orgullo, un recuerdo tangible y una forma de llevar los colores del equipo en la mano durante cada momento del campeonato. Más que una edición limitada, Country Colors nace como una colección atemporal: una expresión cultural que acompaña la montaña rusa emocional de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.





Ya sea celebrando una victoria inolvidable o atravesando una derrota difícil, los fans podrán demostrar que nunca dejan de creer, levantando los colores de su equipo con orgullo. Las emociones de los hinchas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son tan contagiosas que ni siquiera las latas pudieron resistirse. Se vistieron con los colores de varias selecciones del torneo y se transformaron en un objeto de colección lleno de cultura y color.





Los colores pueden representar emociones, pero también son una fuente de orgullo. A medida que el viaje emocional del torneo alcanza su punto más alto, las emociones que se viven en estadios, casas, calles y parques en toda Latinoamérica se convierten en inspiración para una colección que celebra la pasión futbolera como ninguna otra. Es una toma visual de la pasión y el orgullo.





Esta serie de edición limitada reúne latas de Coca-Cola inspiradas en diferentes selecciones del mundo que compiten en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: piezas de arte creadas por verdaderos fans para verdaderos fans. En Ecuador, habrán 8 diseños llenos de color, representando a Ecuador, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Argentina, México y Brasil, lo mejor de lo mejor convertido en arte.





El juego está en coleccionarlas todas antes de que se agoten: esta edición limitada estará disponibles hasta julio, así que corre a buscar la tuya. Ya sea celebrando una gran victoria o después de una derrota difícil, hazlo con los colores de tu equipo en la mano, bien en alto. ¡Eso sí, cuidado con aplastar la lata en medio de la emoción!