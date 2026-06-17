







Josué De la Maza, Presidente Ejecutivo de Nestlé Ecuador y Dolores Prado CEO de Holcim Ecuador





En un contexto donde el desarrollo sostenible se ha convertido en un eje clave para las empresas, la gestión responsable del agua toma aún más relevancia. Nestlé Ecuador y Holcim Ecuador suscribieron un convenio de cooperación que promueve la reutilización de agua tratada en procesos productivos. Esta alianza marca un hito de simbiosis industrial en el país, al articular la capacidad de tratamiento de agua de Nestlé con la estrategia de construcción sostenible de Holcim.





El acuerdo permitirá reincorporar el agua tratada proveniente de los procesos industriales de Nestlé en la producción de concreto sostenible de Holcim, extendiendo su vida útil y reduciendo la dependencia de fuentes de agua fresca. Con una vigencia de cinco años, el convenio proyecta la reutilización de un mínimo de 50.400 m³ de agua tratada, volumen equivalente al consumo básico anual de más de 1.300 personas.





Este modelo de colaboración genera beneficios para ambas operaciones. Nestlé aporta agua tratada proveniente de su planta reduciendo las descargas a la red municipal, mientras que Holcim asume la gestión logística para su retiro, transporte y reincorporación en sus procesos desde la planta de Nestlé en Guayaquil hacia su planta de concreto San Eduardo.





La alianza impacta directamente en tres dimensiones clave, la sostenibilidad operativa, al reincorporar agua tratada en procesos industriales; la gestión responsable del recurso hídrico, al reducir la presión sobre fuentes de agua fresca; y la economía circular, al transformar un subproducto industrial en valor para otra cadena productiva.





Desde Nestlé Ecuador, la iniciativa se alinea con su modelo de Creación de Valor Compartido, al transformar la gestión ambiental de su operación en una solución que trasciende su propia cadena productiva. En la práctica, el agua tratada deja de ser el fin del ciclo industrial para empezar uno nuevo, contribuyendo a la producción de materiales para viviendas, infraestructura y espacios que impactan la vida de las personas.





“En Nestlé, la sostenibilidad es parte del ADN de nuestro negocio y está integrada en cada decisión que tomamos y en la forma en que operamos a lo largo de toda nuestra cadena de valor. Este acuerdo es una muestra concreta de cómo llevamos ese compromiso a la acción, transformando nuestros procesos en soluciones que generan valor compartido, protegen los recursos naturales y fortalecen el desarrollo sostenible del Ecuador, en beneficio de las personas, las comunidades y el entorno”, afirmó Josué De La Maza, presidente ejecutivo de Nestlé Ecuador.





Para Holcim Ecuador, este convenio fortalece una estrategia que ya muestra resultados. En 2025, la compañía reincorporó más de 76.000 m³ de agua tratada en la producción de concreto mediante simbiosis industriales de varias empresas. Este nuevo acuerdo amplía ese modelo y refuerza su enfoque basado en reutilizar recursos dentro de sus operaciones.





“En Holcim estamos cambiando la lógica con la que la industria construye y gestiona sus recursos. Esta alianza evidencia que el agua no es un insumo que se usa y se descarta, sino uno que puede reincorporarse al ciclo productivo para generar valor, reducir impactos y acelerar la transición hacia un modelo verdaderamente circular, capaz de ofrecer soluciones más sostenibles para las ciudades del futuro”, señaló Dolores Prado, CEO de Holcim Ecuador.





Con esta simbiosis industrial, Holcim Ecuador y Nestlé Ecuador demuestran que la sostenibilidad requiere colaboración, corresponsabilidad y modelos operativos medibles. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible especialmente el ODS 6, relacionado con agua limpia y saneamiento; ODS 12, producción y consumo responsable; y el ODS 17, enfocado en alianzas para lograr objetivos, ambas compañías consolidan una iniciativa que optimiza recursos, fortalece la resiliencia industrial y aporta a una economía circular más tangible para el país.



