

Veris S.A., empresa líder en salud ambulatoria en Ecuador, continúa avanzando en su plan de expansión nacional con la apertura del primer Centro Conveniente ParaMí en el sur de Guayaquil, ubicado en Riocentro Sur, sobre la avenida 25 de Julio. Durante este año, el nuevo establecimiento proyecta atender a aproximadamente 20.000 personas. La llegada de ParaMí a este sector responde a una necesidad histórica de ampliar la cobertura de servicios médicos de calidad en una zona que concentra cerca del 40% de la población de la ciudad. Veris S.A., empresa líder en salud ambulatoria en Ecuador, continúa avanzando en su plan de expansión nacional con la apertura del primer Centro Conveniente ParaMí en el sur de Guayaquil, ubicado en Riocentro Sur, sobre la avenida 25 de Julio. Durante este año, el nuevo establecimiento proyecta atender a aproximadamente 20.000 personas. La llegada de ParaMí a este sector responde a una necesidad histórica de ampliar la cobertura de servicios médicos de calidad en una zona que concentra cerca del 40% de la población de la ciudad.







Los habitantes de barrios como Valdivia, La Saiba, Centenario, Los Esteros, los guasmos, entre otros, podrán resolver todas sus necesidades médicas en un espacio moderno, seguro y accesible para la economía familiar. La ubicación dentro de Riocentro Sur responde a la visión de salud centrada en la persona que Veris impulsa. El objetivo es integrar la atención médica a la rutina diaria de los pacientes, en un entorno con facilidades de acceso, parqueo, transporte y servicios complementarios, haciendo que acudir al médico sea una experiencia ágil, cómoda y eficiente. Los habitantes de barrios como Valdivia, La Saiba, Centenario, Los Esteros, los guasmos, entre otros, podrán resolver todas sus necesidades médicas en un espacio moderno, seguro y accesible para la economía familiar. La ubicación dentro de Riocentro Sur responde a la visión de salud centrada en la persona que Veris impulsa. El objetivo es integrar la atención médica a la rutina diaria de los pacientes, en un entorno con facilidades de acceso, parqueo, transporte y servicios complementarios, haciendo que acudir al médico sea una experiencia ágil, cómoda y eficiente.





“El modelo ParaMí nace para acercar servicios médicos confiables y oportunos a las comunidades que más lo necesitan. La apertura en Riocentro Sur representa un paso importante hacia una atención más equitativa, humana y cercana para las familias del sur de Guayaquil”, señaló Jorge Wills, presidente ejecutivo de Veris S.A.





El nuevo Centro Conveniente ParaMí Riocentro Sur ofrecerá servicios de medicina general, pediatría, ginecología, traumatología, medicina interna, laboratorio clínico, farmacia, procedimientos médicos y terapias especializadas. Los Centros Convenientes ParaMí fueron concebidos con una marcada vocación social para reducir barreras en el acceso a la salud privada. Su propuesta prioriza una experiencia digna, resolutiva y eficiente, eliminando trámites innecesarios y acercando atención médica a más personas.





Con esta incorporación, Veris suma cuatro establecimientos bajo este modelo en la provincia del Guayas:





• ParaMí Mall del Norte: Av. Francisco de Orellana, a la altura de Mucho Lote 1.





• ParaMí Daule: km 12 vía Daule-Bastión Popular.





• ParaMí Durán: En Plaza Durán, frente al estadio municipal.





• ParaMí Riocentro Sur: Av. 25 de Julio. A nivel nacional, este modelo alcanza ya siete centros.





La inauguración de ParaMí Riocentro Sur forma parte del Plan de Expansión 2025-2029 de Veris S.A., que contempla la implementación progresiva de 21 nuevos centros médicos en Quito y Guayaquil: 18 Centros Convenientes ParaMí y 3 Centrales Médicas Veris.





Innovación digital para una atención más cercana La experiencia de atención de ParaMí también se fortalece a través de sus canales digitales. Los pacientes pueden agendar citas en tiempo real desde la aplicación móvil o la web, seleccionar horarios disponibles según su conveniencia y realizar pagos de forma segura y rápida. Además, la plataforma digital permite acceder a resultados de laboratorio, imágenes diagnósticas, recetas médicas e historial clínico desde cualquier lugar, promoviendo una atención continua y sin papeles.





Como parte de su propuesta tecnológica, ParaMí también integra servicios de telemedicina, facilitando que pacientes del sur de Guayaquil puedan conectarse con especialistas y acceder al ecosistema médico de Veris S.A., reduciendo tiempos de espera y ampliando las posibilidades de atención especializada.