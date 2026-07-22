

La salud no solo transforma vidas, también impulsa el desarrollo económico y la competitividad de un país. Bajo esa convicción, Roche Ecuador presentó su primer Informe de Sostenibilidad, un hito que recoge por primera vez el impacto integral de su gestión y refleja cómo la innovación, el diagnóstico, la ciencia y la colaboración contribuyen a fortalecer un sistema de salud más resiliente, inclusivo y preparado para responder a los desafíos del Ecuador. La salud no solo transforma vidas, también impulsa el desarrollo económico y la competitividad de un país. Bajo esa convicción, Roche Ecuador presentó su primer Informe de Sostenibilidad, un hito que recoge por primera vez el impacto integral de su gestión y refleja cómo la innovación, el diagnóstico, la ciencia y la colaboración contribuyen a fortalecer un sistema de salud más resiliente, inclusivo y preparado para responder a los desafíos del Ecuador.





Tras 46 años de trayectoria en el país, la compañía consolida en un solo documento los principales resultados alcanzados durante 2025 en materia de acceso a la innovación, diagnóstico, investigación, desarrollo del talento, gobernanza y gestión ambiental, evidenciando que la 2/3 sostenibilidad constituye un eje transversal de su estrategia para generar valor compartido para los pacientes, el sistema de salud y la sociedad.





El informe se presenta en un contexto en el que el acceso oportuno a la innovación continúa siendo uno de los principales desafíos para el país.





De acuerdo con un análisis desarrollado por WifOR Institute, entre 2017 y 2023 las brechas de acceso a tratamientos innovadores ocasionaron pérdidas estimadas de USD 699 millones en productividad y más de 83.500 años de vida saludable perdidos, evidenciando que invertir en salud no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también fortalece el desarrollo económico del Ecuador.





En ese contexto, Roche Ecuador evidencia el alcance de un modelo que integra innovación farmacéutica y diagnóstica. Durante el último año, sus soluciones estuvieron presentes en más de 125 instituciones de la red de salud pública y privada del Ecuador, permitiendo la realización de 89 millones de pruebas diagnósticas que impactaron potencialmente a 9 millones de personas y fortaleciendo la capacidad del sistema sanitario para ofrecer diagnósticos más oportunos y precisos.





Como parte de este compromiso, durante 2025 Roche impulsó iniciativas en 14 provincias del país, promoviendo acciones de prevención, diagnóstico oportuno, investigación clínica, generación de evidencia científica y fortalecimiento de capacidades junto con instituciones públicas, academia, profesionales de la salud y organizaciones de pacientes. Asimismo, destinó USD 692.867 al fortalecimiento del sistema de salud mediante programas de educación médica, apoyo institucional y trabajo colaborativo con los principales actores del ecosistema sanitario.





“Este primer Informe de Sostenibilidad representa un ejercicio de transparencia, pero, sobre todo, refleja nuestra convicción de que la innovación en salud genera valor mucho más allá de la atención médica. Cuando las personas acceden oportunamente al diagnóstico y al tratamiento adecuado, no solo mejoran sus oportunidades de vida, sino que también se fortalece el sistema de salud y se impulsa el desarrollo del país. Ese ha sido nuestro compromiso durante más de cuatro décadas en Ecuador y seguirá guiando cada una de nuestras acciones", señaló Oana Matei, General Manager de Roche Farma Ecuador.





Los resultados del informe reflejan ese compromiso. Durante 2025, Roche contribuyó a que 23.755 pacientes accedieran a terapias innovadoras en áreas como oncología, hemofilia, oftalmología, esclerosis múltiple y atrofia muscular espinal, generando un retorno social y económico proyectado de USD 5,7 millones entre 2024 y 2027. Paralelamente, Roche Ecuador continuó fortaleciendo el diagnóstico como un motor de innovación para transformar la atención en salud.





A través de tecnologías diagnósticas de alto valor, que permiten una detección más temprana, precisa y accesible de diversas enfermedades, la compañía contribuye a expandir el acceso al diagnóstico, impulsar decisiones clínicas más oportunas y mejorar los resultados para los pacientes.





Entre 2021 y 2025, en alianza con el Ministerio de Salud Pública, 177 mil mujeres accedieron a pruebas para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), incorporando además alternativas innovadoras como la autotoma, que amplía el acceso al tamizaje y contribuye a la prevención del cáncer de cuello uterino. Asimismo, durante 2025, más de 2 mil pacientes fueron diagnosticados oportunamente con tuberculosis mediante pruebas moleculares de alto valor, favoreciendo un acceso más temprano al tratamiento.





“La sostenibilidad también se construye desde el diagnóstico. En algún momento de la vida, todos seremos pacientes y buscaremos respuestas oportunas para cuidar nuestra salud. Contar con herramientas diagnósticas precisas y oportunas permite tomar mejores decisiones clínicas, optimizar el uso de los recursos del sistema de salud y acercar la innovación a más personas. Desde Roche Diagnóstica trabajamos para que la tecnología y la ciencia contribuyan a un sistema sanitario más eficiente, resiliente y preparado para responder a los desafíos de la atención en salud", afirmó Adriana Salazar, General Manager de Roche Diagnóstica Perú y Ecuador.





El Informe de Sostenibilidad también evidencia que el compromiso de Roche trasciende el ámbito sanitario. Durante 2025, la compañía fortaleció una cultura basada en la ética, la transparencia, la integridad y el desarrollo del talento, consolidando mecanismos de cumplimiento y promoviendo una organización cada vez más diversa e inclusiva.













Actualmente, las dos gerencias generales de la operación en Ecuador son lideradas por mujeres y la brecha salarial por género se mantiene prácticamente inexistente, reflejando el compromiso de la organización con la equidad y la igualdad de oportunidades. En materia ambiental, Roche continuó avanzando hacia una operación cada vez más responsable mediante iniciativas orientadas a reducir su huella ambiental y optimizar el uso de los recursos.





Entre los principales avances destacan la contratación de energía renovable equivalente al 100 % del consumo eléctrico de su operación, la medición de su huella de carbono, la incorporación de empaques con 80 % de material reciclado para el transporte de productos, el fortalecimiento de prácticas de economía circular y su adhesión al programa Ecuador Carbono Cero, reafirmando su compromiso con una gestión ambiental alineada con los desafíos globales de sostenibilidad.





Con la presentación de su primer Informe de Sostenibilidad, Roche Ecuador marca un nuevo hito en su historia y reafirma su propósito de seguir impulsando la ciencia, la innovación y la colaboración para generar valor compartido y contribuir a un sistema de salud más sostenible, resiliente y preparado para responder a las necesidades presentes y futuras de las personas y del país.