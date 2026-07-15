

Con el propósito de fortalecer el desarrollo productivo de las comunidades vecinas al Proyecto Los Cangrejos, ODIN Mining del Ecuador, filial de CMOC, presentó una nueva etapa del Programa Integral de Desarrollo Avícola Sostenible, una iniciativa que beneficiará directamente a 200 familias de Valle Hermoso, San Carlos, Bellamaría, El Recreo, Río Chico, Vega Rivera y Dos Bocas. Con el propósito de fortalecer el desarrollo productivo de las comunidades vecinas al Proyecto Los Cangrejos, ODIN Mining del Ecuador, filial de CMOC, presentó una nueva etapa del Programa Integral de Desarrollo Avícola Sostenible, una iniciativa que beneficiará directamente a 200 familias de Valle Hermoso, San Carlos, Bellamaría, El Recreo, Río Chico, Vega Rivera y Dos Bocas.





El programa promueve un modelo integral que combina capacitación, asistencia técnica y acompañamiento permanente, brindando a las familias herramientas para fortalecer sus conocimientos, desarrollar actividades avícolas sostenibles y generar nuevas fuentes de ingreso. Esta nueva etapa da continuidad a un proceso iniciado en años anteriores.





En 2023, el programa benefició a 66 familias; en 2024, a 63 familias; y en 2025, amplió su alcance a 237 familias, consolidándose como una de las iniciativas productivas con mayor participación comunitaria impulsadas por la compañía. Como parte de esta nueva fase, los beneficiarios podrán desarrollar cuatro líneas de producción: pollo broiler, pollo finquero, pato y codorniz, alternativas adaptadas a las características y necesidades de cada comunidad. La propuesta busca contribuir a la seguridad alimentaria, diversificar la producción local y fortalecer la economía de los hogares participantes.





Durante el acto de relanzamiento, Francisco Ruiz, jefe de Ambiente y Relaciones Comunitarias de ODIN Mining del Ecuador, filial de CMOC, destacó que esta nueva fase recoge la experiencia y los aprendizajes construidos junto a las comunidades durante los últimos años.





“Más allá de la entrega de especies, nuestro objetivo es brindar capacitación y acompañamiento técnico que permitan a las familias desarrollar esta actividad de manera sostenible y fortalecer la economía de sus hogares. Creemos que el desarrollo se construye trabajando junto a las comunidades y generando oportunidades que perduren en el tiempo”, señaló.





Por su parte, Wellington Buele, presidente del Comité Pro-Mejoras de Vega Rivera, expresó su satisfacción por la incorporación de su comunidad a la iniciativa. “Estamos muy contentos de que este programa llegue a Vega Rivera. Para nuestras familias representa una gran oportunidad para aprender, emprender y mejorar sus ingresos”, manifestó.





El Programa Integral de Desarrollo Avícola Sostenible forma parte de la estrategia de inversión social de ODIN Mining del Ecuador, filial de CMOC, orientada a fortalecer las capacidades productivas, promover el desarrollo económico local y generar valor compartido junto a las comunidades vecinas al Proyecto Los Cangrejos. A través de este tipo de iniciativas, la compañía reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo basado en el trabajo conjunto, el fortalecimiento de capacidades y la implementación de proyectos productivos que contribuyan al bienestar de las familias y al desarrollo sostenible de las comunidades.