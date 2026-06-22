

Banco Internacional fue reconocido con el segundo lugar en el ranking PXI 2026 – Mejores Empresas en Experiencia del Cliente en Ecuador, categoría de instituciones financieras, según los resultados del Praxis Xperience Index (PXI), el estudio más amplio de medición de experiencia del cliente. fue reconocido con el segundo lugar en el ranking PXI 2026 – Mejores Empresas en Experiencia del Cliente en Ecuador, categoría de instituciones financieras, según los resultados del Praxis Xperience Index (PXI), el estudio más amplio de medición de experiencia del cliente.





Este distintivo resalta el trabajo sostenido de la institución por brindar un servicio de excelencia, basado en la cercanía, eficiencia y comprensión de las necesidades de sus clientes. El ranking PXI evalúa aspectos clave como la efectividad, la facilidad en los procesos e interacciones y la emoción, que refleja el nivel de conexión entre las marcas y sus usuarios.





El reconocimiento se basa en los resultados del estudio PXI desarrollado entre mayo de 2025 y marzo de 2026. El análisis incluyó 20.000 encuestas efectivas realizadas en Quito, Guayaquil y Cuenca.





La metodología combina encuestas telefónicas y presenciales, con un enfoque integral que evalúa la experiencia del cliente desde tres dimensiones: funcional, operacional y emocional, agrupadas bajo el modelo EFE (Efectividad, Facilidad y Emoción).





Con 53 años de trayectoria, Banco Internacional ha fortalecido su propuesta de valor mediante estrategias enfocadas en mejorar continuamente la calidad del servicio, incorporando soluciones digitales, simplificación de procesos y el desarrollo permanente de una cultura orientada al cliente.