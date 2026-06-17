







En un momento en que la salud femenina exige más acción y diagnóstico, contar con más mujeres investigando y liderando el sector salud no es solo un principio de equidad, sino una necesidad científica. Su participación permite desarrollar soluciones más precisas, mejorar los resultados en salud y responder de manera más efectiva a las necesidades de las mujeres.





Este desafío cobra mayor relevancia frente a las brechas globales en inversión. De acuerdo con el World Economic Forum (2026), la salud de la mujer capta alrededor del 6% de la inversión privada global, pese a que las mujeres representan casi la mitad de la población, lo que impacta tanto en el desarrollo de soluciones específicas como en el acceso a innovación.





A esto se suma un desbalance en los espacios de decisión. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres representan cerca del 70% de la fuerza laboral en salud, pero solo el 25% accede a cargos directivos. Esta diferencia limita su incidencia en la orientación de políticas, investigación y desarrollo de soluciones.





Para la Industria Farmacéutica de Investigación (IFI), cerrar estas brechas es parte de avanzar hacia sistemas de salud más efectivos. Fortalecer la participación de mujeres en la investigación clínica y en los espacios de liderazgo permite mejorar la calidad de la evidencia y tomar decisiones más alineadas a las necesidades reales de la población.





En Ecuador, esta discusión muestra avances. Según el estudio Impacto Social y Económico de la Industria Farmacéutica de Investigación en Ecuador (IFI, 2025), el 62% de la fuerza laboral de las empresas asociadas está conformada por mujeres, mientras que el 34% de los cargos directivos son ocupados por ellas, superando los promedios nacionales y globales .





Este enfoque también se traduce en resultados. De acuerdo con el mismo estudio, la incorporación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) al esquema nacional alcanzó el 100% de la meta de vacunación en 2024, contribuyendo a la prevención del cáncer cervicouterino, una de las principales causas de mortalidad en mujeres.





Para las empresas de investigación y desarrollo asociadas a IFI en Ecuador, impulsar una mayor participación de mujeres en la investigación clínica y en espacios de liderazgo no es solo una cuestión de equidad, es una condición para mejorar los resultados en salud. Cuando las mujeres participan en la generación de evidencia y en la toma de decisiones, los sistemas responden mejor a las necesidades reales de la población.





En un contexto donde la salud enfrenta desafíos cada vez más complejos, integrar más mujeres en la investigación y en los espacios de decisión no solo amplía la representación, sino que fortalece la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.