

En el marco del Día Mundial de los Tumores Cerebrales que se conmemora cada 8 de junio, Cleveland Clinic hace un llamado a la población a reconocer los síntomas de alerta y buscar atención médica especializada ante cualquier señal persistente. Aunque existen más de 150 tipos de tumores cerebrales, el diagnóstico temprano continúa siendo uno de los factores más importantes para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. En el marco del Día Mundial de los Tumores Cerebrales que se conmemora cada 8 de junio, Cleveland Clinic hace un llamado a la población a reconocer los síntomas de alerta y buscar atención médica especializada ante cualquier señal persistente. Aunque existen más de 150 tipos de tumores cerebrales, el diagnóstico temprano continúa siendo uno de los factores más importantes para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.





Los síntomas pueden variar según el tamaño y la ubicación del tumor, pero entre las señales más frecuentes se encuentran dolores de cabeza continuos, convulsiones, náuseas o vómitos, alteraciones visuales, dificultad para hablar o pensar, debilidad en alguna parte del cuerpo y cambios en la personalidad o el comportamiento.





"El diagnóstico temprano es clave porque permite iniciar tratamiento antes de que el tumor afecte funciones críticas del cerebro. Incluso los tumores benignos pueden generar complicaciones importantes cuando comprimen estructuras cerebrales", señaló el Dr. Alejandro Torres-Trejo, neuro- oncólogo de Cleveland Clinic.





Uno de los casos que refleja la importancia de actuar a tiempo es el de Augusto Claux, empresario peruano que en noviembre de 2025 sufrió un desmayo inesperado. Lo que inicialmente parecía un episodio aislado derivó en una serie de exámenes que revelaron la presencia de un meningioma, el tumor cerebral primario más frecuente en adultos. La noticia representó un nuevo desafío para Augusto, quien ya había enfrentado un cáncer cerebral durante su infancia.





A los cinco años fue diagnosticado con meduloblastoma y recibió cirugía, quimioterapia y radioterapia. Décadas después, nuevamente tuvo que enfrentarse a un tumor cerebral.





"Lo primero que pensé fue en mi familia. En cómo iba a dejar a mi esposa e hijos solos. Pero recordé una enseñanza de mi padre: cuando tengas un problema, enfría tu cabeza y resuélvelo. Así decidí enfrentar esta situación", recuerda.





Tras recibir el diagnóstico, Augusto viajó a Estados Unidos para recibir atención especializada en Cleveland Clinic, donde fue tratado por un equipo multidisciplinario integrado por el neurocirujano Dr. Matt Grabowski, el neuro-oncólogo Dr. Alejandro Torres-Trejo y la oncóloga radioterapeuta Dra. Erin Murphy. El paciente se sometió a una compleja cirugía cerebral de 12 horas, seguida de un tratamiento de radioterapia.





“Cuando el meningioma se detecta a tiempo y se trata en un centro de alta especialización, el pronóstico puede ser excelente. La combinación de tecnología avanzada, experiencia médica y un enfoque multidisciplinario marca una diferencia significativa en los resultados de los pacientes”, señaló el Dr. Trejo.





Los especialistas recuerdan que existen más de 150 tipos de tumores cerebrales, entre ellos gliomas, glioblastomas, meningiomas y tumores de hipófisis. Actualmente, los avances médicos permiten abordarlos mediante estrategias personalizadas que pueden incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia.





Además del tratamiento médico, el apoyo emocional y familiar desempeña un papel fundamental durante el proceso de recuperación. En el caso de Augusto, su esposa Sandra y sus hijos se convirtieron en su principal motivación para superar la enfermedad. Hoy, completamente enfocado en sus nuevos proyectos, Augusto busca utilizar su experiencia para generar conciencia sobre la importancia de los controles médicos y el seguimiento a largo plazo en sobrevivientes de cáncer.





"Tengo mucho que agradecer. Siento que he vuelto a nacer. Mi mensaje para otros pacientes es que afronten cada desafío con resiliencia, fe y serenidad. Nunca olviden que la familia es una de las mayores fortalezas durante cualquier batalla", concluye.





En este Día Mundial de los Tumores Cerebrales, Cleveland Clinic recuerda que no se deben ignorar los síntomas persistentes. La detección temprana, el acceso a atención especializada y el acompañamiento integral pueden marcar una diferencia decisiva en la vida de los pacientes y sus familias.