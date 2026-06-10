







Con el objetivo de fomentar la unión, el orgullo barrial y las buenas prácticas ambientales, Consorcio Urvaseo presenta oficialmente el concurso “La Liga de la Limpieza”. Esta iniciativa invita a los residentes de los distintos sectores de Guayaquil a activarse y trabajar en equipo para mantener su entorno limpio y ordenado.





El concurso busca visibilizar el compromiso de los ciudadanos que se convierten en guardianes de su propio hábitat. Para participar y postular a sus barrios, los representantes de cada sector participante, deberán cumplir con los siguientes pasos de inscripción:





Capturar el compromiso: Enviar la mejor fotografía de su sector al número de WhatsApp 0962992992. En la imagen se debe apreciar el cuidado de las calles (limpias y ordenadas) y reflejar la participación activa de los vecinos. Podrán participar las fotos actualizadas 2026, a la fecha. Registrar los datos: Incluir el nombre del representante del barrio, la dirección exacta y una referencia de cómo llegar o el enlace de ubicación GPS. Fecha límite: El periodo de inscripciones estará habilitado desde el 5 de junio del 2026 hasta el 30 de junio de 2026. Para conocer más a detalle los términos y condiciones, pueden visitar la página web: www.urvaseo.com





Mecánica: una vez cerrado el proceso de registro, un comité seleccionará las tres mejores fotografías que representen el espíritu de la campaña. Las imágenes finalistas serán publicadas en la cuenta oficial de Instagram de Urvaseo, donde la comunidad digital tendrá la oportunidad de votar. El barrio cuya fotografía acumule la mayor cantidad de likes (me gusta) será declarado como el ganador de esta edición.



