

El comercio electrónico en Ecuador continúa consolidándose como uno de los motores del consumo, con un mercado que ya supera los USD 6.000 millones anuales. Sin embargo, mientras las ventas digitales crecen y julio se convierte en uno de los meses más dinámicos del año por las rebajas de mitad de temporada y el pago de décimos, los comercios enfrentan un desafío que impacta directamente en sus ingresos: el abandono del carrito de compras. El comercio electrónico en Ecuador continúa consolidándose como uno de los motores del consumo, con un mercado que ya supera los USD 6.000 millones anuales. Sin embargo, mientras las ventas digitales crecen y julio se convierte en uno de los meses más dinámicos del año por las rebajas de mitad de temporada y el pago de décimos, los comercios enfrentan un desafío que impacta directamente en sus ingresos: el abandono del carrito de compras.





Según datos globales de la compañía líder global en pagos Paysafe, al cual pertenece PagoEfectivo, alrededor del 70% de los carritos de compra son abandonados antes de completar la transacción. Este indicador evidencia que el verdadero reto está en el proceso de pago, donde una mala experiencia puede hacer que una venta prácticamente asegurada nunca se concrete.





La experiencia de pago define la decisión de compra





El estudio global Inside the Wallet, desarrollado por Paysafe, muestra que el checkout se ha convertido en uno de los factores más importantes para la conversión de ventas.





Uno de los principales motivos de abandono es la falta de opciones de pago. A nivel global, el 49% de los consumidores ha desistido de una compra porque el comercio no ofrecía su método de pago preferido. En Ecuador, las preferencias de los consumidores reflejan una transformación acelerada.





Las transferencias bancarias locales son el método favorito del 47% de los usuarios, posicionando al país como el mercado con la mayor preferencia por este sistema entre todos los analizados por Paysafe. Les siguen las tarjetas de débito (45%) y las tarjetas de crédito (33%).





"Este año se perfila como el período en que la economía de la experiencia cobrará un mayor protagonismo. A medida que el gasto se acelera, los pagos se convierten en facilitadores de momentos memorables, ayudando a las empresas a avanzar con mayor rapidez, expandirse globalmente y ofrecer experiencias en las que los consumidores confíen y regresen", señaló Esteban Sarubbi, Vicepresidente para América Latina de Paysafe.





Al mismo tiempo, los métodos alternativos continúan ganando terreno. Actualmente, el 16% de los ecuatorianos utiliza eCash o efectivo digital como PagoEfectivo, mientras que la preferencia combinada entre efectivo y eCash alcanza el 32%, evidenciando que los consumidores buscan alternativas que les brinden mayor flexibilidad y control sobre sus finanzas.





La confianza también juega un papel fundamental durante el proceso de compra.





El estudio revela que el 46% de los compradores ha abandonado una compra por dudas relacionadas con la seguridad de su información financiera, mientras que el 51% elige su método de pago principalmente por la confianza que le genera. Además, el 73% de los consumidores afirma sentirse mucho más seguro cuando el proceso de pago muestra medidas de seguridad visibles o cuando reconoce al proveedor que procesa la transacción, lo que demuestra que generar confianza durante el checkout puede marcar la diferencia entre una venta exitosa y una oportunidad perdida.





Frente a este escenario, soluciones de dinero alternativo como PagoEfectivo, parte del ecosistema global de Paysafe, se han convertido en una herramienta para ampliar el acceso a las compras digitales y reducir la fricción durante el pago. La plataforma permite que los consumidores compren por internet sin necesidad de utilizar una tarjeta de crédito ni compartir información financiera sensible. El usuario genera un código de pago (CIP) y puede completar la transacción mediante su banca móvil o pagando en efectivo en miles de puntos autorizados a nivel nacional.





Recomendaciones para que los comercios reduzcan el abandono de carritos durante las rebajas de julio



