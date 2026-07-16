

Para miles de quiteños, las aplicaciones de intermediación tecnológica como DiDi no solo facilitan la movilidad, sino que también representan una oportunidad para generar ganancias adicionales. Reconociendo el papel que estas oportunidades tienen en la economía de muchas familias y en un contexto de mayores costos asociados a la movilidad, DiDi continuará impulsando promociones para usuarios pasajeros en Quito, con el objetivo de incentivar la demanda entre semana. Para miles de quiteños, las aplicaciones de intermediación tecnológica como DiDi no solo facilitan la movilidad, sino que también representan una oportunidad para generar ganancias adicionales. Reconociendo el papel que estas oportunidades tienen en la economía de muchas familias y en un contexto de mayores costos asociados a la movilidad, DiDi continuará impulsando promociones para usuarios pasajeros en Quito, con el objetivo de incentivar la demanda entre semana.





Como parte de esta iniciativa, DiDi ofrecerá descuentos de hasta el 30 % para quienes se conecten usando DiDi Express y DiDi Pon Tu Precio durante el periodo de vigencia. (Términos y condiciones). Además, DiDi mantiene una tasa de servicio del 10 %, correspondiente al porcentaje que se destina a la app por su servicio de tecnología. Esto permite que los usuarios conductores que utilizan la app para generar ganancias adicionales puedan conservar hasta el 90 % del valor de cada solicitud de viaje.





"Cuando una persona puede conservar una mayor parte de lo generado por cada solicitud de viaje, el impacto va más allá. También contribuye a la economía cotidiana de miles de hogares. Con esta iniciativa buscamos seguir aportando valor al ecosistema de movilidad en Quito a través de la tecnología, facilitando que usuarios conductores conserven una mayor proporción de lo generado y que más personas accedan a opciones tecnológicas con impacto en movilidad más asequibles", señaló Douglas Quesada, Gerente Senior de Comunicaciones para DiDi.





Movilidad que también impulsa la economía local Los momentos de alta convocatoria también transforman la forma en la que las personas se desplazan por la ciudad. El ejemplo más reciente fue la participación de la selección ecuatoriana en la fase de grupos del torneo de fútbol de 2026, durante la cual se evidenciaron cambios significativos en la demanda de solicitudes de viaje a través de la app de DiDi. Los datos muestran que, de manera consistente, la mayor actividad se concentró después del pitazo final de cada encuentro.





Las solicitudes de viaje crecieron un 70 % durante la hora posterior al partido frente a Costa de Marfil, un 45 % tras el encuentro ante Curazao y un 25 % luego del partido frente a Alemania. En Quito, además, la actividad volvió a concentrarse alrededor de la jornada, con incrementos de hasta 28 % durante la hora posterior al último partido. DiDi Pon Tu Precio registró el mayor crecimiento entre las opciones tecnológicas disponibles en la app durante los partidos de la selección nacional, alcanzando aumentos de hasta 56 % frente a Costa de Marfil, 30 % ante Curazao y 27 % durante el encuentro frente a Alemania.





Estas cifras reflejan cómo eventos de alta convocatoria impulsan los desplazamientos en la ciudad y generan más oportunidades para quienes se conectan a través de la app para generar ganancias adicionales. Este dinamismo responde a una tendencia más amplia. Durante 2025, los usuarios que se conectaron a través de la app de DiDi registraron más de 43 millones de kilómetros recorridos en Ecuador y un crecimiento del 107% en nuevos usuarios frente al año anterior.





En ese contexto, medidas que faciliten el acceso a la tecnología con impacto en movilidad y fortalezcan las ganancias de quienes completan las solicitudes de viajes conectándose a través de la app de DiDi cobran especial relevancia para acompañar el movimiento económico que se genera en la ciudad durante estas semanas.