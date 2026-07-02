De izquierda a derecha: Harold Álvarez, Asesor Médico; Catalina Cervantes, Gerente de Marketing; Dr. Carlos Ríos, Director Médico del Centro de Reumatología y Rehabilitación; Cristina Loza, Gerente de Unidad de Negocio y Consumo; y Diana Mosquera, Gerente de Producto de Laboratorios Bagó del Ecuador, durante el lanzamiento de CalciActiv D.

En un contexto donde el envejecimiento poblacional y los hábitos de vida han incrementado los problemas musculoesqueléticos a nivel mundial, fortalecer la salud ósea y muscular se ha convertido en una prioridad preventiva. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1.710 millones de personas viven con trastornos musculoesqueléticos en el mundo, mientras que las fracturas por fragilidad continúan en aumento, especialmente en adultos mayores y mujeres. En un contexto donde el envejecimiento poblacional y los hábitos de vida han incrementado los problemas musculoesqueléticos a nivel mundial, fortalecer la salud ósea y muscular se ha convertido en una prioridad preventiva. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1.710 millones de personas viven con trastornos musculoesqueléticos en el mundo, mientras que las fracturas por fragilidad continúan en aumento, especialmente en adultos mayores y mujeres.





Frente a esta realidad, Laboratorios Bagó impulsó encuentros especializados en Quito y Guayaquil, dirigidos a ginecólogos y reumatólogos, con el objetivo de promover una conversación médica sobre prevención, movimiento, vitalidad y cuidado oportuno de la salud ósea. Estos espacios reunieron a cerca de 150 especialistas, donde se abordó la importancia de acompañar a los pacientes en etapas donde puede existir una mayor pérdida de calcio o riesgo de deterioro musculoesquelético.













Como parte de esta iniciativa, Laboratorios Bagó presentó CalciActiv D, un suplemento alimenticio que combina 1500 mg de Citrato de Calcio y 800 UI de Vitamina D3. Este producto fue desarrollado para ayudar a cubrir los requerimientos de calcio en el organismo, sobre todo en aquellas etapas biológicas donde existe una mayor pérdida de este mineral. Además, incorpora un innovador comprimido Multivia, que brinda versatilidad en su administración, ya que puede ingerirse completo o en partes, disolverse en agua o masticarse, adaptándose a las necesidades de cada paciente.





"El fortalecimiento de la salud ósea debe abordarse antes de que aparezcan complicaciones que afecten la movilidad y la calidad de vida. Con CalciActiv D buscamos contribuir al cuidado de la salud ósea mediante una formulación que integra calcio y vitamina D, junto con una experiencia de uso pensada para adaptarse a distintos tipos de pacientes. Por eso, nuestro slogan ‘Fórmula Superior que se adapta a ti’ refleja una propuesta basada en innovación, practicidad y uso responsable”, señaló Diana Mosquera, Gerente de Producto de Laboratorios Bagó.





Este aporte incorpora Citrato de Calcio por su alta absorción, aportando 315 mg de calcio elemental, equivalente a la cantidad neta disponible para su absorción por el organismo. La formulación se complementa con vitamina D3, un nutriente clave que favorece este proceso. Fortalecer huesos y músculos resulta fundamental para conservar la movilidad, integridad ósea y mantener una vida activa. Este cuidado es relevante para hombres y mujeres mayores de 18 años, especialmente adultos a partir de los 40 años.





En el caso de las mujeres, su uso cobra importancia en etapas como la premenopausia, perimenopausia y posmenopausia, periodos en los que los cambios hormonales pueden generar una mayor pérdida de calcio. Asimismo, el suplemento está orientado a personas que requieren un mayor aporte de minerales para la salud y mantenimiento de la estructura ósea, así como en situaciones de mayor demanda nutricional del organismo.





Con esta iniciativa, Laboratorios Bagó busca fortalecer su portafolio de soluciones orientadas a la prevención y al impulso de estilos de vida saludables, promoviendo el movimiento y el cuidado integral de la salud musculoesquelética.