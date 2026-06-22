

Ecuador se encuentra frente a uno de los cambios más significativos de los últimos años en materia financiera. La implementación de pagos inmediatos, la interoperabilidad entre instituciones financieras y la adopción de nuevos estándares tecnológicos impulsados por el Banco Central del Ecuador (BCE) prometen transformar la forma en que ciudadanos y empresas realizan transacciones en el país. El avance ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de los pagos digitales. Ecuador se encuentra frente a uno de los cambios más significativos de los últimos años en materia financiera. La implementación de pagos inmediatos, la interoperabilidad entre instituciones financieras y la adopción de nuevos estándares tecnológicos impulsados por el(BCE) prometen transformar la forma en que ciudadanos y empresas realizan transacciones en el país. El avance ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de los pagos digitales.





De acuerdo con cifras del Banco Central, el número de operaciones realizadas mediante medios de pago electrónicos se triplicó entre 2019 y 2023. Además, entre enero y agosto de 2025 se registraron más de 79 millones de transferencias interbancarias por un monto superior a los USD 124.000 millones. Mientras tanto, el uso de efectivo comienza a perder protagonismo.





Durante el mismo período, los retiros de dinero en efectivo desde entidades financieras disminuyeron un 20% en comparación con 2024, una señal que refleja la creciente preferencia de los ecuatorianos por las alternativas digitales. La discusión cobra especial relevancia tras la emisión de las resoluciones BCE-GG-008-2025 y BCE-GG-007-2026, que establecen el marco regulatorio para la implementación de pagos inmediatos, el uso de llaves de pago, la interoperabilidad entre redes financieras, la adopción del estándar internacional ISO 20022 y la integración al Sistema Integrador de Pagos.





Para CLAI PAYMENTS, compañía especializada en tecnología transaccional y modernización de ecosistemas de pago en América Latina, estas medidas representan una oportunidad histórica para acelerar la evolución financiera del país.





“Ecuador está dando un paso decisivo: pasar de un ecosistema digital fragmentado a uno interoperable, regulado y en tiempo real. La oportunidad para bancos, fintechs y procesadores no será solo cumplir con la norma, sino aprovecharla para modernizar su infraestructura, reducir fricciones, fortalecer la seguridad y acelerar la adopción de pagos digitales en todo el país”, afirmó Albeiro Cortés Lozano, CEO de CLAI PAYMENTS.





Actualmente, la compañía procesa más de 700 millones de transacciones mensuales a nivel global y considera que el principal desafío para el mercado ecuatoriano no será únicamente incrementar la digitalización, sino garantizar que la infraestructura tecnológica esté preparada para responder a las exigencias de interoperabilidad, seguridad y procesamiento en tiempo real. Según la empresa, las organizaciones que lideren esta nueva etapa deberán priorizar aspectos como la interoperabilidad entre actores financieros, el procesamiento instantáneo de transacciones, la protección de datos, la prevención de fraude, el monitoreo operacional continuo, la escalabilidad tecnológica, la resiliencia transaccional y el cumplimiento regulatorio.





“Ecuador ya no está discutiendo si los pagos digitales van a crecer; las cifras muestran que ese crecimiento ya está ocurriendo. El verdadero desafío ahora es asegurar que esa expansión se dé sobre una infraestructura interoperable, segura y preparada para operar en tiempo real”, señaló Cortés.





Seguridad: el gran reto de la nueva era digital Sin embargo, la transformación también plantea nuevos desafíos. La llegada de los pagos inmediatos y la interoperabilidad incrementará la necesidad de fortalecer los mecanismos de ciberseguridad, protección de datos financieros y detección temprana de fraudes.





Desde CLAI PAYMENTS advierten que bancos, cooperativas, fintechs y procesadores de pago deberán evolucionar desde modelos de gestión reactiva hacia esquemas basados en monitoreo continuo, análisis inteligente y prevención en tiempo real.





En este contexto, herramientas tecnológicas como AZ7®, el Hub de Orquestación desarrollado por la compañía, buscan responder a estas nuevas necesidades mediante la administración, monitoreo y trazabilidad de transacciones en tiempo real.





“Ecuador tiene la oportunidad de construir un ecosistema financiero moderno desde sus bases. La clave será combinar innovación, interoperabilidad y seguridad para generar confianza y acelerar la adopción de pagos digitales en todo el país”, concluyó el ejecutivo.





Con más de 35 años de experiencia y presencia en 13 países de Latinoamérica, CLAI PAYMENTS considera que el éxito de esta transformación dependerá no solo de la regulación, sino también de la capacidad de las instituciones financieras para adaptarse a un entorno cada vez más conectado, digital y orientado a la inmediatez.