

El grupo LATAM cerró este lunes 8 de junio su participación en la 82ª Asamblea General Anual (AGM) de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) realizada en Río de Janeiro. Como anfitrión oficial del principal encuentro de la industria y autoridades de la aviación comercial mundial, LATAM recibió a la AGM en su regreso a América del Sur después de 27 años. El grupo LATAM cerró este lunes 8 de junio su participación en la 82ª Asamblea General Anual (AGM) de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) realizada en Río de Janeiro. Como anfitrión oficial del principal encuentro de la industria y autoridades de la aviación comercial mundial, LATAM recibió a la AGM en su regreso a América del Sur después de 27 años.





Esta fue la tercera vez que Brasil fue sede del evento, que contó con el discurso de apertura del vicepresidente de la República de Brasil, Geraldo Alckmin. En distintos momentos de la asamblea, se destacó cómo América del Sur enfrenta importantes desafíos estructurales, como infraestructura deficitaria, regulación restrictiva y una carga tributaria desproporcionada en comparación con otros mercados. En paralelo con la última edición sudamericana de la AGM de IATA, se describe cómo la aviación se ha transformado desde 1999, y cómo debe abordar los desafíos y oportunidades actuales para seguir siendo relevante y estratégica para todos los países de la región.





"La AGM fue una gran oportunidad para mostrar al mundo el potencial de la aviación sudamericana y el rol que puede jugar en el desarrollo de nuestros países. Para transformar ese potencial en más conectividad, turismo, comercio y oportunidades que beneficien a los pasajeros, se necesita seguir impulsando buenas políticas públicas, con visión de largo plazo, que permitan aumentar la eficiencia y fortalecer la competitividad de la región", señaló Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group.





LATAM promueve la adopción de políticas públicas capaces de destrabar el potencial de la aviación en América del Sur, donde la demanda aún se ve limitada en determinados mercados debido a los altos costos tributarios, las tasas de embarque y conexión, la judicialización y las limitaciones de infraestructura en aeropuertos. "Estamos siempre enfrentando batallas de muy corto plazo, cuando deberíamos estar reduciendo el costo de volar y generando más eficiencia para esta industria.





Es necesario asegurar una visión de desarrollo de largo plazo y estabilidad regulatoria", señaló Jerome Cadier, CEO de LATAM Airlines Brasil. IATA anunció que Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group, asume el cargo de presidente de la Junta Directiva de IATA. Alvo se convierte así en el 84º presidente del Consejo de Administración de la entidad, con un mandato de un año que se extenderá hasta la próxima Asamblea General Anual, prevista para fines de mayo de 2027 en Xiamen, China. IATA reconoce al grupo LATAM por Diversidad e Inclusión Durante la AGM, IATA otorgó al Grupo LATAM el Diversity and Inclusion Award, uno de los reconocimientos globales más relevantes orientados a la promoción de la diversidad y la inclusión en la aviación.





El premio destaca los avances del grupo en el aumento de la participación femenina, especialmente en áreas de mantenimiento aeronáutico. Entre 2021 y 2025, el número de mujeres técnicas de mantenimiento en el grupo LATAM creció de 111 a 539 profesionales, reforzando el compromiso de la compañía con la formación de talentos, la equidad de oportunidades y la construcción de una industria más diversa e inclusiva. "Sentimos orgullo, pero también tenemos plena conciencia de que este es solo el comienzo. Se continúa trabajando en el equilibrio de género, garantizando que el hangar, la cabina de mando y la sala de reuniones sean espacios igualmente acogedores para todos", afirmó Juliana Rios, vicepresidenta de TI y Digital de LATAM Airlines Group, durante la ceremonia.





"Espero seguir contribuyendo a la seguridad, la excelencia y el éxito de la compañía, y al mismo tiempo, inspirar a otras mujeres a creer en su potencial y a buscar su espacio en la aviación", afirmó Daiane Mendes, mecánica de aeronaves de LATAM Airlines Brasil, quien también representó a la compañía en la premiación. Daiane ingresó a LATAM Airlines Brasil en diciembre de 2021 como auxiliar de mantenimiento aeronáutico y se convirtió en la primera mujer en desempeñarse en el área de mantenimiento en el aeropuerto de Navegantes, en Santa Catarina.