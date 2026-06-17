



Con una agenda enfocada en economía circular, innovación tecnológica y educación ambiental, la compañía fortalece su compromiso con una cultura corporativa sostenible y responsable con el planeta.

En un escenario donde las empresas están llamadas a asumir un rol cada vez más activo frente a los desafíos ambientales globales, Grupo Consenso, a través de su marca Indurama, desarrolló la “Semana Verde”, una iniciativa que transformó la sostenibilidad en una experiencia tangible dentro de su operación y promovió una mayor conciencia ambiental entre sus colaboradores, respaldada por acciones de economía circular, reciclaje y gestión responsable de recursos.





Bajo el lema “Menos contaminación, más vida”, esta jornada nació como una extensión del Día Mundial del Medio Ambiente y buscó trascender lo simbólico para impulsar acciones concretas relacionadas con economía circular, gestión responsable de residuos, eficiencia energética e innovación aplicada al cuidado del entorno.





Durante toda la semana, la compañía desplegó una agenda estratégica que integró actividades educativas, espacios interactivos y campañas internas orientadas a fortalecer hábitos sostenibles desde cada área de trabajo. Entre las principales acciones destacaron la campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), contenidos digitales educativos, dinámicas de participación para colaboradores y una feria ambiental junto a aliados públicos y privados comprometidos con la conservación y el uso responsable de recursos.





"Hoy la sostenibilidad ya no puede entenderse como un objetivo aislado, sino como una forma de operar, decidir y construir futuro. En Indurama queremos que cada colaborador se convierta en un agente de cambio y comprenda que las acciones cotidianas tienen el poder de generar un impacto real en el planeta. La ‘Semana Verde’ refleja nuestra visión de una industria más consciente, innovadora y comprometida con las próximas generaciones", destacó Javier Alvarado, Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de Grupo Consenso.





Los esfuerzos de Indurama en materia de sostenibilidad también se reflejan en resultados concretos. Durante 2025, la compañía logró reutilizar 8.729 unidades de cartón y más de 637 mil unidades plásticas, además de gestionar 12 toneladas de poliestireno y 97 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Asimismo, impulsó el reciclaje de 1.742 toneladas de acero, 220 toneladas de cartón, 74,2 toneladas de plástico, 0,73 toneladas de cobre y 5,22 toneladas de aluminio, fortaleciendo su modelo de economía circular y reduciendo el impacto ambiental de su operación. Estos resultados evidencian cómo la sostenibilidad forma parte de la gestión diaria de Indurama y de su compromiso permanente con la optimización de recursos y la protección del entorno.





Como parte de esta iniciativa, la compañía también visibilizó avances tecnológicos incorporados en sus productos y procesos, como el uso de nanocerámica para optimizar el consumo de agua y la implementación del refrigerante ecológico R600a en refrigeradoras domésticas, tecnologías alineadas con estándares internacionales de ecoeficiencia.





Además, la marca reforzó la importancia de la correcta segregación y disposición de residuos especiales y electrónicos, promoviendo el trabajo conjunto con gestores ambientales autorizados y fortaleciendo el cumplimiento de sus objetivos de reciclaje y economía circular.





Actualmente, la sostenibilidad forma parte de la visión estratégica de Grupo Consenso e Indurama, compañías que mantienen iniciativas permanentes de gestión ambiental y cuentan con la certificación ISO 14001:2015, reafirmando así su compromiso con una operación responsable en los ámbitos social, económico y ambiental.





Con acciones como la “Semana Verde”, el grupo empresarial ratifica su propósito de impulsar una transformación sostenible desde la industria, demostrando que la innovación, la educación y la responsabilidad ambiental pueden trabajar de manera conjunta para generar un impacto positivo y duradero en la sociedad y el planeta.