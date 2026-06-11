

En línea con su misión de aportar al cuidado auditivo de la ciudadanía, GAES, marca de Amplifon, impulsará una nueva edición de sus jornadas auditivas gratuitas, esta vez en la ciudad de Ambato. Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de junio, los visitantes del Mall de los Andes podrán acceder a chequeos gratuitos dentro del horario de atención del centro comercial; esto es, de 10h00 a 21h00. En el sector Megamaxi. En línea con su misión de aportar al cuidado auditivo de la ciudadanía, GAES, marca de Amplifon, impulsará una nueva edición de sus jornadas auditivas gratuitas, esta vez en la ciudad de Ambato. Desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de junio, los visitantes del Mall de los Andes podrán acceder a chequeos gratuitos dentro del horario de atención del centro comercial; esto es, de 10h00 a 21h00. En el sector Megamaxi.





Esta iniciativa es parte de los esfuerzos permanentes de GAES por promover la prevención auditiva, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad, así como de empoderar a las personas a que descubran las emociones que ofrecen los sonidos y se reconecten con su entorno. Es así que durante el 2025, más de 10000 ecuatorianos a nivel nacional se beneficiaron de estas jornadas, en las que además de las revisiones gratuitas, se ofrece información valiosa sobre el impacto de la pérdida auditiva en la vida cotidiana, recomendaciones de autocuidado y el uso adecuado de dispositivos audiológicos.





La pérdida auditiva a nivel mundial es un problema de salud pública significativo, según los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se estima que más de 466 millones de personas en todo el mundo experimentan algún grado de pérdida auditiva, lo que equivale aproximadamente al 6,1% de la población mundial. Esta cifra incluye tanto a adultos como a niños, y se prevé que aumente en las próximas décadas debido al envejecimiento de la población y a la exposición continua a factores de riesgo auditivo.





De esta forma, GAES ratifica su misión de acercar servicios especializados y acciones de prevención que contribuyan al bienestar ciudadano, en línea con su propósito de propiciar espacios que permitan a más personas cuidar de sus oídos y acceder a información confiable.