Pie de foto (de izquierda a derecha aparecen): Nancy Granado, Gerente de Banca Inmobiliaria Banco del Pacífico; Rocko y Blasty, Artistas invitados; Lucho Bresciani, Vocero Burger Show; Joe Burger, Jurado invitado de The World Burger Show 2026; Oswaldo Natera, CEO de Pigasus y Jurado invitado The World Burger Show 2026; Abogado José Ignacio Arévalo Santana, Gobernador de la provincia del Guayas; Daniel Molina, CEO de Molina Corp y creador de Burger Show; Carlos Encalada Villacís, Prefecto de la provincia del Guayas; Doctor Wilson Cañizares Villamar, Alcalde del cantón Daule; Verónica Vera, Gerente de comunicaciones corporativas McDonald's; Mar Rendón Artista invitada, Jhonta, Artista invitado; y Dra. Madeline Cañizares Plúas, Vicealcaldesa del cantón Daule.

Burger Show, el único festival gastronómico en Ecuador para los amantes de las hamburguesas, anunció su sexta edición bajo el nombre The World Burger Show. Durante tres días -24, 25 y 26 de julio- la explanada de Riocentro El Dorado será la sede; el line up oficial de artistas internacionales, junto con cantantes nacionales como Mar Rendón y Johnta, DJ´s y múltiples zonas de entretenimiento, ya fue revelado a través de las redes sociales del festival: @burgershowec (Instagram y TikTok) , el único festival gastronómico en Ecuador para los amantes de las hamburguesas, anunció su sexta edición bajo el nombre The World Burger Show. Durante tres días -24, 25 y 26 de julio- la explanada de Riocentro El Dorado será la sede; el line up oficial de artistas internacionales, junto con cantantes nacionales como Mar Rendón y Johnta, DJ´s y múltiples zonas de entretenimiento, ya fue revelado a través de las redes sociales del festival: @burgershowec (Instagram y TikTok)













El Burger Show promete convertirse en el epicentro de la cultura burger bajo la temática The World Burger Show. El festival recibirá marcas internacionales de las mejores hamburguesas del mundo como: Pigasus (Colombia) y Pretextos (Argentina).





Habrá cuatro jueces internacionales:





Joe Burger (España) Foodie y youtuber. Él dejó atrás las investigaciones policiales para seguir su verdadera pasión: recorrer el globo (+120 países) probando, analizando y coronando a las mejores hamburguesas de la tierra. Hoy es un ícono gastronómico internacional, creador de contenido y el terror de las parrillas. Oswaldo Natera (Colombia) Líder de Pigasus. Experto en escalar negocios (+16 restaurantes), construir equipos de alto nivel e innovar en cada bocado, Oswaldo sabe exactamente lo que se necesita para convertir una idea en un fenómeno masivo. Matías Lucero (Argentina) Creador de Pretextos y Campeón de Argentina. ha dedicado su vida a obsesionarse con la perfección de cada detalle: la carne, la técnica, el pan y el sabor. Ese nivel de maestría lo llevó a representar a su país a nivel internacional (como en el Burger Fest de Lima) y hoy llega a la mesa del Burger Show '26. Nicolás Martínez (Colombia), Estratega de negocios, CEO de Social Latam. La mente detrás de la marca de grandes líderes y empresarios. Él no solo evalúa el sabor: evalúa el concepto, la propuesta de valor y el potencial de negocio para llevar una marca al siguiente nivel





En esta sexta edición, 35 emprendeburguers apostarán por sus mejores recetas. Entre los participantes estarán los ganadores de ediciones anteriores como The Brang, Chef Sebas, Bendito, Smash y Segafredo, quienes buscarán mantener el favoritismo del público y fortalecer las marcas que -en muchos casos- nacieron en el Burger Show.





Cinco artistas internacionales confirmados:





Viernes 24 de julio





Tony Dize: El icónico cantante puertorriqueño denominado como una de las voces más influyentes del género urbano. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con importantes figuras de la industria musical como Bad Bunny, Daddy Yankee, Don Omar, Wisin & Yandel, Nicky Jam, Arcángel, Zion & Lennox y Plan B. Durante su presentación, el público podrá corear éxitos como "El Doctorado", "Permítame", "Mi Amor Es Pobre", "Quizás", "Solos" y "Súbelo", canciones que han acumulado millones de reproducciones y continúan siendo parte fundamental de la banda sonora de varias generaciones.





R.K.M. (integrante del exitoso dúo R.K.M. & Ken-Y): El Intérprete de éxitos como: “Down”, “Te Regalo Amores”, “Igual Que Ayer” y “Me Matas” cuenta más de dos décadas de trayectoria y se ha consolidado como un referente del reguetón romántico. Actualmente continúa su carrera como solista, llevando su música a escenarios internacionales y manteniendo vigente su legado dentro de la música urbana.





Sábado 24 de julio





Berto (Trébol Clan): Considerados como las voces más influyentes del reguetón de la vieja escuela, cuentan con un repertorio que reúne himnos como “Gata Fiera”,“No le temas a él”, “Agárrala” y “Bailame”. Su show promete estar cargado de nostalgia, energía y los clásicos que los convirtieron en protagonistas del movimiento urbano latino.





Mau y Ricky: El dúo venezolano con trayectoria consolidada en el pop latino y millones de reproducciones en plataformas digitales llegarán al escenario para interpretar algunos de sus mayores éxitos, entre ellos "Desconocidos", "La Boca", "Ya No Tiene Novio", "Me Enamora" y "Llorar y Llorar".





Domingo 26 de julio





Demphra (de La Factoría): La agrupación panameña con más de dos décadas de trayectoria y un legado que ha marcado la historia del reggae en español y el reguetón latino completa la cartelera de artistas internacionales de esta edición. Sus temas "Perdóname", "Todavía", "Moriré", "No Lastimes Más" y "Explícame” serán los más aclamados por los asistentes al evento.





Además del show infantil de las Guerreras del K-Pop.





Miles de amantes de las hamburguesas podrán disfrutar de gastronomía de primer nivel, música en vivo, concursos, entre otras actividades, en un ambiente apto para toda la familia y pet friendly.





Esta edición nace de una convicción poderosa: la hamburguesa es el idioma universal de la comida. Así como el fútbol logra unir a personas de distintas culturas e historias, la hamburguesa también convoca a millones alrededor del mundo con la misma intensidad.





Daniel Molina





“The World Burger Show es nuestra promesa: que cada hamburguesa que disfrutes en nuestro festival sea una experiencia gloriosa, memorable, transformadora. En esta edición quisimos fusionar dos pasiones: fútbol y hamburguesa. El fútbol es el idioma que habla el corazón, sin necesidad de palabras. La hamburguesa es exactamente lo mismo. Comer una gran hamburguesa es un acto de celebración, de comunidad, de conexión, que solo es posible en el único festival gastronómico en Ecuador para los amantes de las hamburguesas”, afirmó Daniel Molina, creador del Burger Show.





La competencia para seleccionar a la Mejor Hamburguesa del Ecuador mantendrá las categorías de ediciones anteriores: hamburguesa de autor, smash, tradicional y hamburguesa revelación, y sumará una nueva: People’s Choice, en la que los propios asistentes escogerán a su favorita.





La respuesta del público ha sido contundente. Las entradas pueden ser adquiridas 100% online por www.ticketshow.com.ec y, tal como en ediciones anteriores, la entrada incluirá todos los shows de artistas (nacionales e internacionales).





Viernes 24 y sábado 25 de julio tiene un costo de $10; el domingo 27 de julio costará $5







