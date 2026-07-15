

The Coca-Cola Foundation y Junior Achievement Ecuador celebraron la graduación de la séptima edición de Emprendamos Junt@s, un programa que fortalece las capacidades de emprendedores y propietarios de pequeños negocios en Ecuador. En esta edición, más de 2.700 emprendedores y sus familias culminaron exitosamente su proceso de formación. celebraron la graduación de la séptima edición de Emprendamos Junt@s, un programa que fortalece las capacidades de emprendedores y propietarios de pequeños negocios en Ecuador. En esta edición, más de 2.700 emprendedores y sus familias culminaron exitosamente su proceso de formación.





La iniciativa busca impulsar el empoderamiento económico mediante la entrega de herramientas prácticas de gestión empresarial y el fortalecimiento de habilidades blandas, contribuyendo al crecimiento sostenible de pequeños negocios que desempeñan un papel clave en el desarrollo de sus comunidades y en la generación de oportunidades económicas locales. Desde el 2018 el programa ha beneficiado a más 29.000 personas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca.







Este resultado refleja el alcance de un programa que ha evolucionado para responder a las necesidades reales de los pequeños negocios, combinando formación técnica, desarrollo de habilidades y acompañamiento para fortalecer su capacidad de crecimiento. Este resultado refleja el alcance de un programa que ha evolucionado para responder a las necesidades reales de los pequeños negocios, combinando formación técnica, desarrollo de habilidades y acompañamiento para fortalecer su capacidad de crecimiento.





“Nos llena de mucha satisfacción ver cómo este programa sigue creciendo y generando oportunidades reales para miles de personas y sus comunidades. Emprendamos Junt@s refleja el poder de la formación práctica para transformar realidades y acompañar el desarrollo económico local” Gracias al apoyo de The Coca-Cola Foundation, miles de emprendedores en Ecuador han accedido a herramientas concretas para fortalecer sus negocios y desarrollar nuevas habilidades”, señaló Paola Palacios, Senior Manager de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Ecuador.





La iniciativa reconoce la importancia de los pequeños negocios como motores de desarrollo local, no solo por su aporte económico, sino también por su rol en la generación de empleo, la dinamización de barrios y la construcción de oportunidades en sus comunidades.





“Este programa me motivó a encontrar nuevas ideas para hacer crecer mi negocio, adquirir conocimientos sobre las nuevas tecnologías y demostrarme a mí misma que puedo seguir superándome y alcanzar nuevas metas. Me llevo aprendizajes que aplicaré cada día y la confianza para seguir creciendo como emprendedora”, comentó María Ramos, graduada de la séptima edición de Emprendamos Junt@s.





La graduación de esta nueva promoción reconoce la perseverancia, dedicación y compromiso de emprendedores que trabajan cada día para hacer crecer sus negocios. Tiendas, panaderías, cafeterías, papelerías, ferreterías, entre otros tipos de negocios, ratificaron el potencial de los pequeños emprendedores en Ecuador, para generar bienestar, dinamizar barrios y aportar al desarrollo económico local. Durante la ceremonia de graduación, el evento contó con la participación del Subsecretario de Cualificaciones Profesionales, Manuel Alejandro Muñoz Cervantes.





“En Junior Achievement Ecuador estamos convencidos de que la educación transforma vidas y abre caminos para el crecimiento. Emprendamos Junt@s demuestra que, cuando acercamos herramientas prácticas a los emprendedores, fortalecemos no solo sus negocios, sino también su confianza, su visión de futuro y su capacidad de aportar al desarrollo de sus comunidades”, destacó Patricio Peña, Presidente de Junior Achievement Ecuador.





Con esta séptima edición, Emprendamos Junt@s continúa consolidándose como una plataforma que impulsa el crecimiento de pequeños negocios en Ecuador. Cada graduado representa nuevas capacidades, más oportunidades y el potencial de seguir transformando su entorno.





Con iniciativas como ésta, la Compañía Coca-Cola reafirma su compromiso de hacer la diferencia, impulsando el talento de los ecuatorianos y promoviendo oportunidades que contribuyan al crecimiento de las personas, sus negocios y sus comunidades.