

Cada 6 de julio se conmemora el Día Mundial del Pollo Frito, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más populares y transversales del planeta. Crujiente por fuera, jugoso por dentro y adaptado a los paladares locales, este producto ha conquistado un lugar de honor en los hogares ecuatorianos, al punto de consolidarse como la opción gastronómica más solicitada a través de PedidosYa, la empresa de tecnología líder en delivery y quick commerce, en el país. Cada 6 de julio se conmemora el Día Mundial del Pollo Frito, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más populares y transversales del planeta. Crujiente por fuera, jugoso por dentro y adaptado a los paladares locales, este producto ha conquistado un lugar de honor en los hogares ecuatorianos, al punto de consolidarse como la opción gastronómica más solicitada a través de PedidosYa, la empresa de tecnología líder en delivery y quick commerce, en el país.





El fervor por este platillo se refleja de forma contundente en las cifras de mercado. Un reciente análisis de la aplicación reveló que, durante la celebración de esta efeméride, las órdenes de pollo frito en Ecuador registraron un incremento de casi el 35% en comparación con el periodo anterior. Este crecimiento demuestra no sólo la fidelidad de los consumidores, sino también el dinamismo del sector gastronómico digital.





El mapa del consumo en Ecuador: domingos familiares y preferencias locales





El estudio arroja datos reveladores sobre el comportamiento y los hábitos de consumo de los ecuatorianos al momento de disfrutar de esta preparación:





● Los días favoritos: Más del 83% de los pedidos de pollo frito en el país se concentran durante los fines de semana, siendo el domingo el día rey. Esto confirma que el producto está fuertemente asociado a momentos de descanso y banquetes ideales para compartir en familia.





● Horas pico: Los momentos del día con mayor volumen de solicitudes es a la 13:00 y 19:00, convirtiéndose en una solución tanto para el almuerzo como para la cena.





● Las ciudades más "crujientes": Cerca del 80% de la demanda nacional se concentra en Quito, Guayaquil y Cuenca. No obstante, el fenómeno se expande con fuerza hacia la Sierra-Centro y el litoral, registrando niveles significativos de consumo en Ambato, Riobamba y Machala.





● Acompañamientos y marcas: Los ecuatorianos prefieren escoltar su pollo frito con papas fritas, ensalada de col y el tradicional pop corn. En cuanto a los establecimientos preferidos destacan cadenas internacionales como KFC, junto con marcas de fuerte arraigo local como Pollos de la Jota en Quito; Corcel Negro y Pollo Ejecutivo en Riobamba; y Pollo Broster D'la Zona de Machala y D´Pikeos en Guayaquil.





Radiografía regional:





¿Cómo se consume en el resto de Latinoamérica?





Aunque Ecuador ocupa el tercer puesto en el podio de los países que tienen este platillo como su favorito, el fanatismo se extiende por toda la región, adoptando sutiles variaciones culturales en cada mercado:





● Perú: Es un fuerte competidor en el consumo regional. Allí, el pollo frito se complementa con papas nativas grandes y sopa criolla, registrando sus picos de demanda en Lima, Arequipa y Trujillo.





● Chile: El mercado chileno concentra sus pedidos los días viernes. Durante el fin de semana festivo del Día del Pollo, la plataforma registró un récord de 34.680 órdenes en un solo día, principalmente en Santiago, Antofagasta y Gran Concepción.





● Panamá: Los panameños eligen mayoritariamente los sábados para consumir este platillo. Destacan por sus acompañamientos autóctonos, prefiriendo combinar el pollo con mollejas, chicha de fruta natural y tortillitas rellenas.





● Bolivia: Con un consumo concentrado en Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba, los usuarios bolivianos suelen acompañarlo con papas, arroz y salteñas de carne picante.





Además, registran una tendencia al alza en la compra de ingredientes a través de PedidosYa Market para preparar el plato directamente en casa.