

La era del consumidor que utiliza un único método de pago parece haber quedado atrás. Los ecuatorianos están adoptando una estrategia cada vez más flexible para realizar sus compras online, combinando distintos medios de pago según el contexto, la seguridad que buscan y el tipo de transacción que realizan. Así lo revela la más reciente edición de Inside the Wallet, el estudio internacional de Paysafe, grupo al cual pertenece PagoEfectivo, que analiza las preferencias de pago de miles de consumidores alrededor del mundo. La era del consumidor que utiliza un único método de pago parece haber quedado atrás. Los ecuatorianos están adoptando una estrategia cada vez más flexible para realizar sus compras online, combinando distintos medios de pago según el contexto, la seguridad que buscan y el tipo de transacción que realizan. Así lo revela la más reciente edición de Inside the Wallet, el estudio internacional de Paysafe, grupo al cual pertenece PagoEfectivo, que analiza las preferencias de pago de miles de consumidores alrededor del mundo.





Los resultados muestran una transformación significativa en los hábitos de pago digitales del país. Durante el último año, el 70% de los ecuatorianos incrementó el uso de transferencias bancarias para realizar pagos online, convirtiéndose en el método con mayor crecimiento.





Le siguen las tarjetas de débito, cuyo uso aumentó para el 52% de los consumidores, mientras que las billeteras digitales registraron un crecimiento del 18% y el eCash o efectivo digital, como PagoEfectivo, aumentó un 13% Más allá del crecimiento de cada alternativa, el estudio evidencia que los consumidores ya no dependen de una sola forma de pago.





Actualmente, el 41% de los ecuatorianos utiliza principalmente transferencias bancarias para sus compras online, mientras que el 37% prefiere tarjetas de débito. Las tarjetas de crédito representan el método principal para el 17% de los usuarios, mientras que el 5% opta por soluciones de eCash o efectivo digital.





Estos resultados reflejan una evolución importante en el comportamiento del consumidor ecuatoriano, que busca cada vez más flexibilidad y control sobre la manera en que administra su dinero en entornos digitales. Para los comercios, esto supone el reto de ofrecer múltiples opciones de pago capaces de adaptarse a las distintas preferencias de sus clientes.





"Los consumidores actuales esperan poder elegir cómo pagar según cada situación. Ya no se trata únicamente de velocidad o conveniencia, sino también de control, seguridad y flexibilidad. Los resultados de Ecuador muestran claramente que las personas están construyendo experiencias de pagos digital más diversa, utilizando diferentes métodos para distintos tipos de compras y experiencias", señaló Esteban Sarubbi Vicepresidente y Head de América Latina en Paysafe.





La tendencia también confirma que la disponibilidad de métodos de pago se ha convertido en un factor determinante dentro del comercio electrónico. Los consumidores esperan encontrar su opción preferida al momento de completar una compra y valoran cada vez más aquellas plataformas que les ofrecen alternativas adaptadas a sus necesidades.





Los hallazgos forman parte de la más reciente edición de Inside the Wallet, un estudio global desarrollado por Paysafe entre 14.500 consumidores de 15 países de Europa, América del Norte y América Latina, incluyendo Ecuador, con el objetivo de comprender cómo evolucionan las preferencias de pago y los hábitos de consumo digital.





Los resultados muestran que, lejos de existir un método dominante, los consumidores están construyendo billeteras digitales cada vez más diversas, combinando diferentes opciones de pago según el tipo de compra, el nivel de confianza requerido y la experiencia que buscan al momento de realizar una transacción..