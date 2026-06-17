







En el marco del Mes de las Madres, Omni Hospital llevó a cabo la segunda edición de la jornada “Cuidarme también es amor”, un encuentro realizado el sábado 16 de mayo, que reunió a decenas de mujeres en un espacio diseñado para promover el autocuidado, la prevención y el bienestar integral, recordando que cuidar de la salud también es una forma de amar.





La iniciativa buscó generar conciencia sobre la importancia de priorizar la salud física y emocional de la mujer en todas las etapas de su vida, a través de una experiencia que combinó orientación médica, actividad física, espacios de conexión personal y paquetes integrales de chequeo médico dirigidos a mujeres menores y mayores de 40 años, enfocados en promover la prevención y el diagnóstico oportuno.





El paquete para mujeres menores de 40 años incluye una evaluación integral orientada a la prevención y el cuidado de la salud femenina, incorporando Eco Abdomen Superior, Ecografía Transvaginal, Ecografía de Mama, exámenes de laboratorio completos, Citología con Kit de Ginecología y consulta especializada en Ginecología.





Asimismo, el paquete para mujeres mayores de 40 años contempla una evaluación más especializada enfocada en la prevención y el monitoreo integral de la salud femenina, incluyendo DMO de columna y cuello fémur, mamografía digital 2D bilateral, ecografía de mama, eco abdomen superior, ecografía transvaginal, electrocardiograma, exámenes de laboratorio completos, citología con kit de ginecología y consulta especializada en Ginecología.





Durante la jornada, los asistentes participaron en sesiones de yoga, bailoterapia y meditación guiada, así como en un espacio interactivo de preguntas y respuestas con especialistas de Omni Hospital, enfocado en resolver inquietudes y brindar recomendaciones sobre salud integral femenina.





“El autocuidado es una decisión que impacta directamente en la calidad de vida. Prevenir, escucharnos y actuar a tiempo permite fortalecer nuestro bienestar y el de quienes nos rodean”, señaló la Dra. Catalina Andramuño, Directora Médica de Omni Hospital.





Este tipo de acciones forman parte del compromiso de Omni Hospital con la promoción de la salud preventiva y la educación comunitaria, impulsando espacios que van más allá de la atención médica tradicional y que buscan generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.





La jornada concluyó con dinámicas y entrega de premios, consolidando un ambiente dinámico de conexión, bienestar y reconocimiento al rol de la mujer en la sociedad.