

En conmemoración del Día del Niño, Cifrut de Grupo AJE e IGUANA SHOWS invitaron a más de 100 niños de las fundaciones FUDELA y SER FELIZ a disfrutar de una experiencia especial durante el evento de K-pop realizado en Guayaquil. En conmemoración del Día del Niño, Cifrut de Grupo AJE e IGUANA SHOWS invitaron a más de 100 niños de las fundaciones FUDELA y SER FELIZ a disfrutar de una experiencia especial durante el evento de K-pop realizado en Guayaquil.





Como invitados especiales, los niños junto a sus familiares pudieron ser parte de una jornada llena de música, baile, entretenimiento y sorpresas, compartiendo junto a cientos de asistentes una de las celebraciones más esperadas por la comunidad fanática de este género musical. Inspirado en el universo de Guerreras Huntrix y la reconocida agrupación surcoreana Stray Kids, el evento transportó a los asistentes a una experiencia llena de música, baile y diversión. A través de presentaciones artísticas, concursos y animación temática, niños y familias disfrutaron de una jornada inolvidable que celebró la alegría, la creatividad y la magia del K-pop.





“Creemos que cada niño merece vivir momentos especiales que inspiren alegría, creatividad y unión. Por ello, nos llena de satisfacción haber compartido esta celebración junto a los niños de las fundaciones invitadas y sus familias”, señaló Rolando Torres, jefe de marketing en Grupo AJE Ecuador categorías gaseosas, jugos ligeros, néctares y sueros.





A través de este tipo de actividades, Cifrut continúan promoviendo experiencias que conectan con las nuevas generaciones y contribuyen al desarrollo de entornos más inclusivos y positivos para la niñez ecuatoriana.