







Detrás de cada funda de Natuchips® existe una cadena de trabajo que inicia en el campo y continúa en uno de los procesos más importantes para garantizar la calidad del producto: el pelado del plátano.





Para reconocer a las personas que forman parte de esta labor, PepsiCo Alimentos Ecuador y FUDELA (Fundación de las Américas) realizaron un encuentro en el marco del programa “Las Manos Detrás de Natuchips®”, iniciativa regional enfocada en fortalecer habilidades personales, técnicas y organizacionales en comunidades vinculadas al abastecimiento agrícola, alineada a la estrategia global PepsiCo Positive (pep+),





La experiencia reunió a beneficiarios, aliados estratégicos, representantes de las organizaciones, medios de comunicación e influencers, quienes conocieron de cerca el proceso detrás de la elaboración de Natuchips® y compartieron con los participantes para entender el impacto social que existe dentro de esta etapa de producción.









Actualmente, la iniciativa beneficia a 31 personas de manera directa y a más de 120 de forma indirecta en comunidades relacionadas con la cadena de valor del plátano. Desde noviembre de 2025, el programa ha impulsado espacios de formación en habilidades socioemocionales, educación financiera, equidad de género, liderazgo y manejo de grupos, salud ocupacional y fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento.





“Todo el trabajo que está detrás de una bolsita de plátano es esencial para nuestra operación y para la calidad de Natuchips®. Con este programa buscamos fortalecer capacidades y reconocer a las personas que forman parte de esta cadena”, señaló David Revelo, Supervisor de Operaciones Agro de PepsiCo Alimentos Ecuador.





Diego Ortiz, coordinador de Proyectos en representación de FUDELA, comentó que el proceso de formación ha significado un hito importante en el trabajo con comunidades rurales y el empoderamiento en la cadena de valor del plátano verde en la provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, donde los participantes han cursado 98 horas de formación integral en los últimos 7 meses de capacitación.





La iniciativa forma parte de la visión de sostenibilidad y abastecimiento responsable de PepsiCo, que promueve el desarrollo de comunidades vinculadas a su cadena agrícola mediante acciones enfocadas en formación, acompañamiento y crecimiento local.





“En Natuchips® queremos visibilizar a las personas que hacen posible nuestra marca y reforzar la conexión entre el origen del producto y quienes lo consumen. “Las Manos Detrás de Natuchips®" representa justamente ese propósito”, destacó Grace Lara Jurado, Brand Manager de Natuchips®.





En Ecuador, el programa se desarrolla junto a FUDELA, organización con más de 20 años de experiencia en desarrollo humano y comunitario, mediante un acompañamiento enfocado en generar oportunidades de crecimiento y fortalecimiento local.