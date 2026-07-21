

La relación entre Ecuador y Medellín se ha fortalecido con una red aérea directa que acerca a los viajeros ecuatorianos a una de las ciudades más dinámicas de América Latina en materia de moda, diseño, entretenimiento y experiencias urbanas. Avianca opera vuelos directos entre Quito y Medellín, así como la ruta Guayaquil - Medellín con tres frecuencias semanales inauguradas en diciembre de 2024, totalizando siete frecuencias semanales entre Ecuador y la capital antioqueña con un tiempo de vuelo que no supera la hora y media. La relación entre Ecuador y Medellín se ha fortalecido con una red aérea directa que acerca a los viajeros ecuatorianos a una de las ciudades más dinámicas de América Latina en materia de moda, diseño, entretenimiento y experiencias urbanas. Avianca opera vuelos directos entre Quito y Medellín, así como la ruta Guayaquil - Medellín con tres frecuencias semanales inauguradas en diciembre de 2024, totalizando siete frecuencias semanales entre Ecuador y la capital antioqueña con un tiempo de vuelo que no supera la hora y media.





La relevancia del mercado ecuatoriano también se refleja en las cifras nacionales. Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y Migración Colombia, Ecuador fue el tercer mercado emisor de visitantes extranjeros hacia Colombia entre enero y septiembre de 2025, con una participación del 7,6% del total de llegadas al país. Antioquia, departamento que concentra a Medellín, recibió el 26,9% de todos los visitantes extranjeros no residentes que llegaron a Colombia en ese período, posicionándose como uno de los principales destinos turísticos del país.





Entre enero y abril de 2026, el Aeropuerto Internacional José María Córdova registró 672.746 pasajeros internacionales, un crecimiento del 7,6% frente al mismo período de 2025. De ese total, el 56% correspondió a visitantes no residentes. Solo en abril ingresaron 162.860 pasajeros por el punto migratorio del aeropuerto, de los cuales el 51,7% fueron visitantes no residentes, reflejando un crecimiento del 6,2% frente al mismo mes de 2025. Medellín cuenta actualmente con 23 rutas internacionales que la conectan con 16 países.





La capacidad de recepción del destino también se refleja en su infraestructura turística. Para abril de 2026, la ocupación hotelera alcanzó el 58,2%, según Cotelco Antioquia, mientras que la ocupación de viviendas turísticas se ubicó en el 49%, de acuerdo con Asohost.





“Ecuador es un mercado estratégico para Medellín porque comparte con nuestra ciudad una cercanía geográfica, cultural y una creciente conectividad aérea que facilita los viajes de corta duración. Queremos que cada visitante descubra que Medellín ofrece mucho más que compras: aquí la moda se vive como una expresión de creatividad e innovación, integrada con una oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento que convierte cada viaje en una experiencia completa. Nuestro propósito es seguir fortaleciendo esa relación para que más ecuatorianos encuentren en Medellín un destino al que siempre quieran regresar”, afirmó Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de Medellín.





La capital de la moda en Colombia





Medellín concentra el sistema moda más relevante de la región de habla hispana. Dos ferias de escala continental lo refuerzan: Colombiamoda, que en su edición 2025 reunió a más de 60.000 asistentes de 50 países, 650 marcas expositoras y 11.000 compradores, 2.000 de ellos internacionales, generando una contribución económica superior a los 17,7 millones de dólares para la ciudad, según Inexmoda; y Colombiatex de las Américas, que en enero de 2026 registró 30.000 asistentes, 17.000 compradores y un impacto económico de 11,6 millones de dólares.







La propuesta de moda de Medellín no se limita al calendario ferial. Centros comerciales de referencia regional como San Diego, que para muchos viajeros representa una de las primeras paradas al llegar a la ciudad en transporte terrestre y hace parte de la comunidad de licenciatarios de Marca Medellín, El Tesoro, Oviedo, Santafé y Los Molinos concentran marcas nacionales e internacionales, mientras que el Distrito Creativo y los mercados de diseño independiente permiten acceder a propuestas de autor, joyería artesanal, confección de alta calidad y marcas emergentes con identidad latinoamericana. La propuesta de moda de Medellín no se limita al calendario ferial. Centros comerciales de referencia regional como San Diego, que para muchos viajeros representa una de las primeras paradas al llegar a la ciudad en transporte terrestre y hace parte de la comunidad de licenciatarios de Marca Medellín, El Tesoro, Oviedo, Santafé y Los Molinos concentran marcas nacionales e internacionales, mientras que el Distrito Creativo y los mercados de diseño independiente permiten acceder a propuestas de autor, joyería artesanal, confección de alta calidad y marcas emergentes con identidad latinoamericana.





Una estadía con múltiples capas





La experiencia del visitante ecuatoriano en Medellín excede el circuito comercial. Según la Encuesta de Visitantes Internacionales (EVI) del DANE, el 69% de los visitantes internacionales llega por vacaciones y turismo de ocio. La mayoría permanece entre cuatro y cinco noches en la ciudad, mientras que el 71,4% realiza visitas de interés cultural y el 53,2% actividades recreativas.





La oferta gastronómica, el entretenimiento urbano y la agenda cultural activa complementan una experiencia diversa para distintos perfiles de viajero. Medellín combina compras, cultura, gastronomía y entretenimiento en una misma estadía, consolidándose como uno de los destinos urbanos más atractivos de América Latina.





Para planear la visita, conocer la agenda de eventos y consultar la oferta oficial del destino: medellin.travel.





Periodistas, investigadores y profesionales del sector pueden consultar el nuevo tablero interactivo de perfil del visitante internacional desarrollado por el Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE), disponible en turismomde.gov.co/observatorio/perfil-del-visitante.





La información institucional, cifras y datos actualizados sobre turismo en Medellín son suministrados por la Secretaría de Turismo y Entretenimiento del Distrito a través del SITE.