Después de meses de expectativa y varios ajustes en el cronograma de inauguración, Starbucks finalmente abre las puertas de su primera cafetería en Guayaquil, marcando un nuevo capítulo en la estrategia de crecimiento de la reconocida cadena internacional en el mercado ecuatoriano.

El nuevo establecimiento, ubicado en el Mall del Sol, comenzará a recibir clientes desde las 08:30 de este jueves 16 de julio, un horario especial preparado exclusivamente para el día de la inauguración. La apertura no solo representa el desembarco oficial de la marca en la ciudad más poblada del país, sino también el inicio de una ambiciosa expansión que contempla la incorporación de nuevos locales en la provincia del Guayas.

Para celebrar este hito, Starbucks preparó una jornada con incentivos para quienes lleguen desde las primeras horas del día. El primer comprador recibirá un exclusivo set de productos coleccionables de la marca, mientras que los primeros 800 clientes que realicen una compra obtendrán un vaso reutilizable, iniciativa que forma parte de la política de sostenibilidad de la empresa para reducir el uso de plásticos desechables.

La celebración también incluirá una dinámica de premios. Los consumidores que registren compras desde los USD 20 podrán participar en una ruleta con obsequios que incluyen accesorios de la marca, bebidas de cortesía y otros artículos promocionales, disponibles hasta agotar existencias. Además, durante la jornada se entregarán stickers conmemorativos a los visitantes.

La llegada de Starbucks a Guayaquil responde al crecimiento sostenido que la compañía ha experimentado desde su ingreso al mercado ecuatoriano en 2024. En menos de dos años, la cadena consolidó una red de establecimientos en Quito y posteriormente extendió su presencia a Cuenca, fortaleciendo una estrategia enfocada en las principales ciudades del país.

El plan de expansión, sin embargo, no se detiene en este primer local. La empresa ya confirmó que proyecta abrir al menos tres cafeterías en Guayaquil, además de otro establecimiento en el sector de La Aurora, en el cantón Daule, una zona que ha experimentado un importante desarrollo comercial y residencial durante los últimos años.

Con esta nueva etapa, Starbucks busca acercarse a un mercado que históricamente ha mostrado una fuerte cultura cafetera y una creciente demanda por experiencias gastronómicas internacionales. La elección del Mall del Sol como punto de partida responde a su alta afluencia de visitantes y a su consolidación como uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad.

La apertura también genera nuevas oportunidades de empleo y fortalece la presencia de franquicias internacionales en Ecuador. Desde su llegada al país, la operación local de Starbucks ha impulsado la contratación de personal y el desarrollo de una cadena de servicios que acompaña la expansión de la marca.

Aunque la expectativa gira alrededor de la inauguración y las promociones especiales del primer día, el verdadero objetivo de la compañía apunta a consolidar una presencia permanente en el mercado guayaquileño. La empresa apuesta por convertir sus cafeterías en espacios de encuentro para estudiantes, profesionales y familias, replicando un modelo que ha tenido éxito en otras ciudades del país.

Con esta apertura, Guayaquil se incorpora oficialmente al mapa de Starbucks en Ecuador, mientras la marca continúa ejecutando un plan de crecimiento que busca ampliar su cobertura nacional y fortalecer su posicionamiento dentro del competitivo segmento de cafeterías premium.