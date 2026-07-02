

Un modelo de emprendimiento de la Amazonía ecuatoriana alcanzó proyección internacional en alianza con la academia. A través de un estudio de más de seis años, la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad Internacional SEK (UISEK) sistematizó la gestión de la Asociación Kallari, un bioemprendimiento impulsado por comunidades indígenas. Un modelo de emprendimiento de la Amazonía ecuatoriana alcanzó proyección internacional en alianza con la academia. A través de un estudio de más de seis años, la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad Internacional SEK (UISEK) sistematizó la gestión de la Asociación Kallari, un bioemprendimiento impulsado por comunidades indígenas.





La metodología de la UISEK transformó las prácticas operativas y ancestrales en un marco científico formal, proporcionando un modelo de transferencia de conocimiento e innovación social para su aplicación en otros contextos globales. Los resultados de este trabajo se presentaron en el Salón del Chocolate de Quito, uno de los eventos más relevantes del país para visibilizar iniciativas de cacao de origen y producción sostenible, durante la ponencia “Emprender para la comunidad y la naturaleza”, dirigida por Gerson Diego Andi Cerda, administrador de la Asociación Kallari; Nilofer Bharwani, representante de Kennesaw State University; y la PhD. Carmen Amelia Coral Guerrero, Directora de Investigación e Innovación de la UISEK.





Durante este diálogo se destacó cómo los principios del Sumak Kawsay (Buen Vivir), la Chakra y la Minga son la base operativa de un modelo de negocio que ha demostrado ser eficiente y sostenible en el tiempo. También se analizó la evolución del emprendimiento, el cual inició su trayectoria organizativa en 1997.





Con los años, el fortalecimiento de su estructura le permitió optimizar su cadena de comercialización hasta lograr la eliminación de intermediarios en la venta de cacao fino de aroma. Incluyendo además la diversificación de su oferta con productos como el chocolate orgánico, la guayusa y la vainilla. Finalmente, se enfatizó en cómo ese crecimiento conectó de forma natural con la Agenda 2030: por un lado, con la conservación ambiental (ODS 13); y por otro, con la equidad de género, ya que el 62% de quienes integran la organización son mujeres.





“Nuestro rol fue acompañar con investigación rigurosa un conocimiento que ya existía en la comunidad, para que pudiera presentarse con el respaldo científico necesario y dialogar con espacios académicos internacionales”, señaló la PhD. Carmen Amelia Coral Guerrero, Directora de Investigación e Innovación de la UISEK.





El proyecto también fortaleció la formación práctica de estudiantes de la carrera de Negocios Internacionales, quienes participaron en este proceso de aprendizaje e investigación. Liderada por la Dirección de Investigación e Innovación, a cargo de Carmen Amelia Coral, y la Dirección de Divulgación, encabezada por Joline Jaraiseh, esta iniciativa reafirma el compromiso de la UISEK con una academia que genera conocimiento y contribuye al desarrollo de las comunidades.