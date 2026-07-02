

A una semana de los terremotos que afectaron el norte de Venezuela, la emergencia humanitaria entra en una nueva fase. Aunque las operaciones de búsqueda y rescate continúan, miles de personas permanecen fuera de sus viviendas y enfrentan importantes dificultades para acceder a agua, alimentación, higiene y espacios seguros donde vivir. A una semana de los terremotos que afectaron el norte de Venezuela, la emergencia humanitaria entra en una nueva fase. Aunque las operaciones de búsqueda y rescate continúan, miles de personas permanecen fuera de sus viviendas y enfrentan importantes dificultades para acceder a agua, alimentación, higiene y espacios seguros donde vivir.





Las evaluaciones realizadas por Ayuda en Acción muestran que la recuperación de las comunidades requerirá una respuesta sostenida durante los próximos meses.





"Los primeros días son fundamentales, pero la emergencia seguirá mucho más allá de las labores de rescate. La recuperación de las comunidades se prolongará durante meses y requerirá un apoyo sostenido para reconstruir viviendas, recuperar medios de vida y restablecer servicios esenciales", destaca Giulia Tieni, responsable de Acción Humanitaria de Ayuda en Acción.





Una respuesta cercana a las comunidades Las evaluaciones realizadas por Ayuda en Acción en comunidades y refugios afectados han puesto de manifiesto necesidades urgentes de alimentación, acceso a agua potable, higiene, alojamiento temporal y artículos básicos para el hogar. Para dar respuesta a estas necesidades, la organización está ampliando la distribución de kits de emergencia con alimentos, agua potable y productos de higiene, en coordinación con socios locales y otras organizaciones humanitarias.





En los primeros días de la emergencia, Ayuda en Acción ha asistido a cerca de 500 personas en el estado de La Guaira —especialmente en Catia La Mar— y en la comunidad Fuerza y Razón, en El Junquito (Distrito Capital), mediante la distribución de agua potable y comida caliente. La asistencia se ha dirigido prioritariamente a equipos de rescate, familiares que esperan noticias de sus seres queridos, así como a niñas, niños y personas mayores. Atender las necesidades materiales y también las emocionales Los terremotos no solo han provocado daños en viviendas e infraestructuras. También han dejado a miles de personas expuestas a situaciones de pérdida, incertidumbre, miedo, desplazamiento y ruptura de sus redes de apoyo.





Por ello, Ayuda en Acción está incorporando apoyo psicosocial y acciones de acompañamiento emocional a las personas afectadas que están viviendo experiencias traumáticas tras los terremotos. Estas necesidades se han identificado de forma recurrente en las evaluaciones realizadas por la organización en distintas zonas afectadas.





“No basta con ayudar a las personas a cubrir sus necesidades más básicas. También es necesario acompañarlas para que puedan afrontar las consecuencias emocionales de una emergencia de esta magnitud. Reconstruir una comunidad implica reconstruir tanto las condiciones materiales de vida como el bienestar de las personas”, añade Giulia Tieni.





Además, la organización está priorizando las comunidades donde la ayuda humanitaria llega de forma limitada, para asegurar que todas las personas afectadas puedan acceder a asistencia.





La organización trabaja en Venezuela desde 2019, donde desarrolla proyectos junto a comunidades en situación de vulnerabilidad. Esta presencia permanente, unida al trabajo con organizaciones locales y a la coordinación con Alliance2015, permite activar una respuesta rápida y adaptada al contexto desde el primer momento.



