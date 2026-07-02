

La cantante y compositora ecuatoriana Elo Isa presentó el pasado 20 de junio en Quito, su primer concierto en vivo titulado "Fragmentos". Una experiencia artística inmersiva que combinó música, narrativa escénica y tecnología para llevar al público por un recorrido emocional a través de una historia de amor contada en capítulos. La puesta en escena incorporó proyecciones arquitectónicas realizadas con soluciones Epson, en línea con la creciente adopción de recursos audiovisuales de alta precisión para potenciar la relación entre sonido, imagen y relato. La cantante y compositora ecuatoriana Elo Isa presentó el pasado 20 de junio en Quito, su primer concierto en vivo titulado "Fragmentos". Una experiencia artística inmersiva que combinó música, narrativa escénica y tecnología para llevar al público por un recorrido emocional a través de una historia de amor contada en capítulos. La puesta en escena incorporó proyecciones arquitectónicas realizadas con soluciones Epson, en línea con la creciente adopción de recursos audiovisuales de alta precisión para potenciar la relación entre sonido, imagen y relato.





La presentación marcó un momento importante en la trayectoria de la artista, quien ha construido una propuesta musical centrada en la exploración emocional y la transformación personal. Antes de su desarrollo profesional en la música, Elo Isa tuvo una temprana exposición pública al participar en un reality televisivo nacional, etapa que influyó en la construcción de su identidad artística.







Hoy, su obra se desarrolló dentro del pop contemporáneo, donde cada canción funciona como un espacio de reflexión, catarsis y reconstrucción. "Fragmentos" también marcó el debut en vivo de su nuevo álbum, con el estreno exclusivo de cinco temas inéditos: "Florecer", "Sin Órbita", "La Kizo", "Mi Otra Mitad" y "Sammy". Canciones que forman parte de una nueva etapa creativa de la artista y que el público disfrutó en exclusiva durante el concierto. Hoy, su obra se desarrolló dentro del pop contemporáneo, donde cada canción funciona como un espacio de reflexión, catarsis y reconstrucción. "Fragmentos" también marcó el debut en vivo de su nuevo álbum, con el estreno exclusivo de cinco temas inéditos: "Florecer", "Sin Órbita", "La Kizo", "Mi Otra Mitad" y "Sammy". Canciones que forman parte de una nueva etapa creativa de la artista y que el público disfrutó en exclusiva durante el concierto.





La puesta en escena articuló música en vivo, narrativa audiovisual, iluminación y videomapping arquitectónico. Para ello se emplearon proyectores láser profesionales Epson Pro L1070U y Pro L1200U. Gracias a su capacidad para proyectar imágenes de alta luminosidad, precisión cromática y resolución mejorada 4K, se logró intervenir arquitectónicamente el auditorio con imágenes dinámicas, generando entornos visuales que evolucionan junto a la narrativa musical.





Estas soluciones se insertan en la tendencia actual de shows en vivo que integran recursos audiovisuales de alta precisión en una misma puesta en escena.





“Gracias a su capacidad para ofrecer proyecciones de alta definición, una reproducción precisa del color y una gran flexibilidad de instalación, estas soluciones nos permiten crear una experiencia verdaderamente inmersiva, donde el arte y la tecnología dialogan en tiempo real”, señaló David Vallejo, Group Product Manager en Epson Latinoamérica.





Más que un concierto, "Fragmentos" planteó un recorrido emocional que invitó al público a transitar por distintas etapas del amor, la memoria y el crecimiento personal, convirtiendo cada canción en una pieza de una historia más amplia. La integración de recursos audiovisuales de última generación permitió amplificar esa narrativa, demostrando cómo la tecnología puede convertirse en un aliado creativo para generar experiencias inmersivas que fortalecen el vínculo entre los artistas y sus audiencias.