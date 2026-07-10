

Con el objetivo de seguir promoviendo el bienestar de sus afiliados, Ecuasanitas fortalece su enfoque preventivo con la incorporación de nuevos planes con beneficios permanentes para la realización de chequeos orientados a la detección temprana del cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y enfermedades de la próstata. La iniciativa busca impulsar los controles médicos periódicos y un rol más activo de las personas en el cuidado de su bienestar, antes de la aparición de síntomas. Con el objetivo de seguir promoviendo el bienestar de sus afiliados, Ecuasanitas fortalece su enfoque preventivo con la incorporación de nuevos planes con beneficios permanentes para la realización de chequeos orientados a la detección temprana del cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y enfermedades de la próstata. La iniciativa busca impulsar los controles médicos periódicos y un rol más activo de las personas en el cuidado de su bienestar, antes de la aparición de síntomas.





Como parte de este enfoque preventivo, los nuevos planes de Ecuasanitas incorporan cobertura para la realización del Papanicolaou desde los 20 años y de la mamografía y el antígeno prostático a partir de los 40 años, de acuerdo con las condiciones de cada plan. Estos estudios permiten detectar alteraciones incluso antes de la aparición de síntomas, favoreciendo diagnósticos oportunos y tratamientos menos invasivos. Además, pueden realizarse en la red nacional de prestadores aliados o mediante la modalidad de reembolso, donde el afiliado únicamente asume el copago correspondiente.





Asimismo, en este mes en el que se fomenta el autocuidado de las personas, los afiliados podrán acceder a paquetes preferenciales de laboratorio en Praxmed para evaluar indicadores como colesterol, triglicéridos, glucosa y función renal, complementando así los beneficios preventivos de sus planes con una evaluación más integral de su estado de bienestar.





Las cifras reflejan la importancia de este enfoque. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer de mama, de próstata y de cuello uterino acumulan en Ecuador más de 7.300 nuevos diagnósticos y alrededor de 3.300 fallecimientos anuales. Detectar estas enfermedades de manera oportuna permite acceder a tratamientos menos invasivos y mejorar significativamente el pronóstico de los pacientes.





"El autocuidado empieza mucho antes de que aparezcan los síntomas. Queremos impulsar un cambio de mentalidad que permita pasar de un modelo reactivo a uno preventivo, donde cada persona sea protagonista del cuidado de su bienestar. Detectar una enfermedad a tiempo no solo amplía las oportunidades de tratamiento y mejora la calidad de vida, sino que también fortalece una cultura de prevención que beneficia a toda la sociedad", señaló la Dra. María Mercedes Ganán Aillón, Directora de Inteligencia Clínica de Ecuasanitas.





Con esta iniciativa, Ecuasanitas reafirma su compromiso de fomentar una cultura de prevención y autocuidado, promoviendo que cada vez más ecuatorianos asuman un rol activo en su bienestar y contribuyendo al fortalecimiento de un modelo de atención centrado en la prevención.