

Al cierre del primer semestre del 2026, Kia reafirma su liderazgo absoluto en el mercado automotor ecuatoriano al mantenerse como la marca número uno en ventas de vehículos. La automotriz coreana, líder en movilidad sostenible y con el portafolio e infraestructura de vehículos eléctricos más completo del país, sostiene esta posición de forma ininterrumpida desde 2025. Kia, en junio de este año alcanzó 2.300 unidades comercializadas.









En el acumulado entre enero y junio, la marca registra aproximadamente 12.700 unidades vendidas, manteniéndose en la primera posición del ranking nacional y consolidándose como la opción preferida de las familias ecuatorianas. Estos resultados reafirman la confianza de los ecuatorianos en una propuesta de valor integral que combina un portafolio innovador y diversificado, una sólida cadena de abastecimiento, una experiencia de servicio centrada en el cliente, una amplia red de respaldo en infraestructura y posventa, y una visión de futuro enfocada en promover una movilidad más eficiente, inteligente y sostenible.





Innovación y amplio portafolio de vehículos eléctricos, Kia lo tiene La llegada del nuevo Kia EV2 fortalece la apuesta de la marca por la movilidad sostenible y amplía el portafolio de vehículos eléctricos más completo del país, que ahora suma ocho modelos disponibles en Ecuador: EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV9, PV5 Pasajeros y PV5 Carga.





Esta oferta permite responder a las necesidades de distintos perfiles de clientes y segmentos del mercado. Infraestructura y servicio posventa: un respaldo que Kia lo tiene Kia Ecuador cuenta con la red de carga para vehículos eléctricos más grande del país, conformada por 20 electrolineras ultrarrápidas y más de 200 puntos de carga media distribuidos estratégicamente en la Costa, Sierra y Amazonía. La marca dispone de 49 talleres especializados, atendidos por técnicos certificados internacionalmente, además de un Centro de Distribución de Repuestos (CDK) que garantiza un amplio stock y tiempos de respuesta óptimos para asegurar la continuidad operativa de sus clientes.





Liderazgo con visión de largo plazo, Kia lo tiene Respaldada por su estrategia global Plan S, basada en Energía Sostenible, Movilidad Sostenible y Planeta Sostenible, el desempeño alcanzado confirma a Kia como una marca innovadora, cercana y comprometida con el desarrollo de soluciones de movilidad limpia, en un mercado que avanza de manera sostenida hacia la electromovilidad.





La combinación de liderazgo comercial, una robusta red de servicio posventa e inversiones permanentes en infraestructura para la movilidad sostenible refleja una visión estratégica enfocada en ofrecer la mejor experiencia al cliente, impulsar un crecimiento sostenible y contribuir al cuidado del planeta.





Un portafolio amplio de vehículos eléctricos y soluciones que combinan seguridad, innovación, tecnología, potencia, eficiencia, respaldo integral y movilidad sostenbile sin límites, Kia lo tiene. Con estos resultados, Kia cierra el primer semestre de 2026 reafirmando su liderazgo en el mercado automotor ecuatoriano y consolidándose como la marca preferida del país.