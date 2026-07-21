

La craneosinostosis es una condición congénita que afecta a niños desde el nacimiento y se produce cuando una o más suturas del cráneo se cierran de forma prematura, alterando el crecimiento normal de la cabeza. Aunque afecta aproximadamente a uno de cada 2.000 recién nacidos en el mundo, muchas familias desconocen sus signos iniciales y la importancia de una atención médica especializada oportuna durante los primeros meses de vida. La craneosinostosis es una condición congénita que afecta a niños desde el nacimiento y se produce cuando una o más suturas del cráneo se cierran de forma prematura, alterando el crecimiento normal de la cabeza. Aunque afecta aproximadamente a uno de cada 2.000 recién nacidos en el mundo, muchas familias desconocen sus signos iniciales y la importancia de una atención médica especializada oportuna durante los primeros meses de vida.





Uno de los principales indicios es la forma inusual o asimétrica del cráneo del bebé, así como, observar que la cabeza no aumenta de tamaño al ritmo esperado para su edad, por lo que el seguimiento pediátrico periódico resulta fundamental para identificar posibles estas alteraciones.





“Las suturas craneales permiten que el cerebro tenga el espacio necesario para desarrollarse durante los primeros años de vida. Cuando estas se fusionan prematuramente, el crecimiento del cráneo puede verse restringido y requerir valoración especializada”, explica el Dr. Julio Gordillo, neurocirujano del Hospital Metropolitano y médico voluntario de Fundación Metrofraternidad.





El especialista también menciona que el desarrollo normal del perímetro cefálico en un niño se ubica entre 5 y 10 mm en el primer año de vida. Por lo que, una valoración médica adecuada debe analizar la forma y el crecimiento del cráneo y complementar con estudios de imagen cuando sean necesarios. A partir de estos resultados, se determina el tratamiento más adecuado según las características de cada paciente y la complejidad del caso.







El Dr. Gordillo recomienda a los padres mantener controles pediátricos mensuales durante el primer año de vida, una etapa clave para monitorear el crecimiento y desarrollo infantil. Ante cualquier duda sobre la forma o el crecimiento de la cabeza de un bebé, una evaluación oportuna puede marcar una diferencia significativa en su desarrollo. El Dr. Gordillo recomienda a los padres mantener controles pediátricos mensuales durante el primer año de vida, una etapa clave para monitorear el crecimiento y desarrollo infantil. Ante cualquier duda sobre la forma o el crecimiento de la cabeza de un bebé, una evaluación oportuna puede marcar una diferencia significativa en su desarrollo.





En este contexto, Fundación Metrofraternidad reafirma su compromiso de facilitar el acceso a atención médica especializada para niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de escasos recursos que presentan esta condición. Cada año, la Fundación financia más de 240 cirugías en especialidades como neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología, cardiología, cirugía general pediátrica y traumatología, generando un impacto real en la salud infantil del país.





En caso de conocer o identificar posibles casos de craneosinostosis, se puede comunicar con Fundación Metrofraternidad al (02) 399 8100 ext. 2213 o al 098 337 6920 para la derivación de pacientes con esta condición. También puede obtener más información a través de las redes sociales @metrofraternidad o visitando la página web www.metrofraternidad.org





Referir a un paciente puede marcar una diferencia significativa, permitiéndole acceder oportunamente a la atención médica que necesita para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.