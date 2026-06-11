



Novopan, a través de Ignacio Bustamante, su Presidente Ejecutivo, fue parte del panel de cierre del primer McKinsey Forum Ecuador, evento que reunió a más de 600 líderes y ejecutivos del país para debatir sobre productividad, innovación e inteligencia artificial.

La compañía aportó la visión del sector industrial sobre las oportunidades y desafíos para impulsar nuevas industrias, fortalecer la competitividad y acelerar la transformación productiva del Ecuador.

El panel reunió a referentes empresariales, financieros y académicos para reflexionar sobre el futuro del país, el desarrollo del talento y el impacto de las nuevas tecnologías en las industrias ecuatorianas.

Novopan fue parte del panel de cierre del McKinsey Forum Ecuador 2026, el evento insignia de McKinsey & Company en Latinoamérica que, por primera vez, se realizó en Ecuador y reunió a más de 600 ejecutivos senior, líderes empresariales y referentes nacionales e internacionales en Quito y Guayaquil.





El foro se desarrolló como un espacio estratégico para debatir sobre los principales desafíos y oportunidades que marcarán el futuro del país y la región, abordando temas relacionados con productividad, inteligencia artificial, geopolítica, innovación y transformación empresarial.





Como parte de la agenda de cierre en Quito, Ignacio Bustamante, Presidente de Novopan integró un panel junto a representantes de Banco Pichincha, SLB y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), en una conversación moderada por Rafael Espinoza, co fundador de McKinsey en Ecuador, y enfocada en aterrizar las tendencias globales discutidas durante el foro hacia una visión local aplicable a las distintas industrias del Ecuador.





Durante el panel de cierre,, el Presidente Ejecutivo de Novopan, destacó el enorme potencial productivo e industrial del país y señaló que Ecuador cuenta con las capacidades necesarias para convertirse en un referente regional de crecimiento e innovación. Como ejemplo, mencionó la evolución de Novopan en las últimas dos décadas, período en el que la empresa multiplicó por 15 veces su producción hasta convertirse en la principal exportadora de tableros del continente. En ese contexto, Bustamante afirmó que su aspiración es ver “un Ecuador más competitivo y más próspero” en los próximos años, y enfatizó que alcanzar ese objetivo dependerá de la capacidad del país y de sus industrias para adaptarse a los cambios, impulsar la innovación y desarrollar nuevas capacidades frente a los desafíos globales.





La participación de Novopan permitió aportar la visión del sector industrial sobre los retos y oportunidades que enfrenta el país en materia de competitividad, productividad e innovación.





Asimismo, el espacio promovió una reflexión sobre el futuro de las industrias ecuatorianas y las oportunidades para impulsar nuevos sectores estratégicos, tomando como referencia casos de éxito nacionales y tendencias globales que están redefiniendo la manera en que las empresas operan, innovan y compiten.





Con esta participación, Novopan reafirma su compromiso con la generación de espacios de diálogo y construcción de visión de largo plazo para el fortalecimiento de la industria ecuatoriana y el desarrollo sostenible del país.