







La restauración del bosque nublado, el descubrimiento de nuevas especies y su modelo de turismo regenerativo posicionan a Mashpi Lodge como referente internacional.





National Geographic seleccionó a Mashpi Lodge como uno de los proyectos de conservación del mundo que vale la pena visitar, destacando su trabajo en la restauración del bosque nublado ecuatoriano, la protección de la biodiversidad y su modelo de turismo regenerativo.





Ubicada a tres horas y media al noroeste de la Mitad del Mundo, la Reserva Mashpi nació en 2001 como un proyecto de conservación y restauración del bosque nublado, amenazado por la tala y la cacería furtiva. Hoy protege más de 3.000 hectáreas de uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Hace 14 años se inauguró Mashpi Lodge, consolidando a la zona como un referente de investigación científica y turismo regenerativo. Desde entonces, se han descrito 25 nuevas especies para la ciencia.





Entre ellas destaca la rana de cristal de Mashpi, un anfibio de apenas dos centímetros que habita entre la vegetación húmeda y los riachuelos del bosque. Su piel translúcida permite observar sus órganos y el latido de su corazón, mientras que su coloración verdosa la camufla entre las hojas. La especie fue identificada tras años de monitoreo científico nocturno en el río Amagusa y hoy es uno de los principales símbolos de conservación de la reserva.





El reconocimiento también pone en valor la importancia ecológica de Ecuador, uno de los países más biodiversos del mundo. Aunque es 35 veces más pequeño que Estados Unidos, alberga un 20% más de especies animales y vegetales, lo que convierte a cada área protegida en un espacio clave para la conservación global.





Además de su aporte científico, el establecimiento ofrece experiencias inmersivas que permiten a los exploradores descubrir el bosque nublado a través de caminatas guiadas diurnas y nocturnas, así como recorridos por el dosel a bordo de la Bici Aérea y La Libélula, una góndola que se desliza silenciosamente entre las copas de los árboles.









Con este reconocimiento, National Geographic resalta el modelo de conservación de Mashpi Lodge, donde cada huésped contribuye directamente a la protección del bosque nublado y al desarrollo de investigación científica en una de las regiones más biodiversas del planeta