







Xavier Granda - Gerente de Combustibles, Helen Quintana - Jefe Junior de Mercadeo, Erika Auhing - Directora Nacional de Estaciones de Servicios, Carlos Alcívar - Atendedor de pista, Leukary Castañeda – Administradora y Augusto Padilla Gerente de Operaciones.





Terpel obtuvo el primer lugar en según los resultados del estudio PXI (Praxis Xperience Index), que evalúa la percepción de los consumidores respecto a su experiencia con distintas marcas.

La compañía promueve una cultura organizacional enfocada en el servicio y la satisfacción del cliente, que se fortalece permanentemente mediante programas de capacitación e incentivos para los equipos de sus estaciones.





Terpel Ecuador fue reconocida por segundo año consecutivo con el primer lugar en experiencia al cliente dentro del sector de estaciones de servicio (EDS), según los resultados del estudio PXI (Praxis Xperience Index), que evalúa la percepción de los consumidores respecto a su experiencia con distintas marcas, considerando aspectos como cercanía, confianza, atención y satisfacción. Terpel destacó por su enfoque en la calidez, calidad de servicio y atención personalizada.





Para la empresa, este logro representa una reafirmación de su propósito de brindar siempre La Mejor Energía en cada una de sus EDS. Como parte de esta visión, Terpel continúa fortaleciendo una cultura organizacional enfocada en el servicio y la satisfacción del cliente mediante programas permanentes de capacitación e incentivos dirigidos a los equipos de sus estaciones. Estas iniciativas buscan potenciar habilidades técnicas y humanas que permitan ofrecer una atención eficiente y diferenciadora.





“Recibir este reconocimiento por segundo año consecutivo no solo nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando para ofrecer experiencias cada vez más positivas a nuestros clientes, sino que es el resultado del compromiso diario de nuestros colaboradores, quienes reciben a cada usuario con buena actitud, disposición y vocación de servicio”, asegura Erika Auhing - Directora Nacional de Estaciones de Servicios de Terpel Ecuador.





A propósito de esta distinción, Terpel Ecuador ratifica su objetivo de seguir elevando los estándares de atención en el sector de combustibles, apostando por una experiencia centrada en las personas y construyendo relaciones de confianza con miles de clientes a nivel nacional.