







Inspirada en el espíritu de unión y trabajo en equipo que acompaña al contexto mundialista, Urvaseo presenta su nueva campaña de comunicación 2026, una iniciativa que busca fortalecer la corresponsabilidad ciudadana y promover hábitos que contribuyan a mantener una ciudad más limpia y ordenada.





Bajo el concepto “Cuando cuidamos a Guayaquil, ganamos todos”, la campaña recuerda que mantener limpia la ciudad es una tarea que se construye de manera conjunta y que requiere el compromiso compartido entre la comunidad, el Municipio y Urvaseo, donde cada actor cumple un rol clave para alcanzar un mismo objetivo.





En ese sentido, la iniciativa invita a la ciudadanía a asumir un papel activo en el cuidado de su entorno, reforzando que pequeñas acciones cotidianas generan grandes resultados cuando se realizan en equipo.





Como parte de este llamado ciudadano, Urvaseo comparte algunas recomendaciones para contribuir al cuidado permanente de la ciudad:

Sacar los desechos únicamente en el horario y frecuencia establecidos para cada sector.

Evitar dejar residuos en la vía pública fuera del momento de recolección.

Contribuir con el cumplimiento de la normativa y el cuidado permanente del entorno.

La ciudadanía puede consultar el horario y frecuencia de recolección correspondiente a su sector a través de los canales oficiales de Urvaseo.

La ciudadanía puede consultar el horario y frecuencia de recolección de su sector, así como monitorear la ubicación del camión recolector en tiempo real a través de los canales oficiales de Urvaseo y en urvaseo.com.





Mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida que se fortalece todos los días con el compromiso ciudadano, el respeto por el espacio público y el trabajo conjunto.





Cuando cuidamos a Guayaquil. ¡Ganamos todos!