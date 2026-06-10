







Con una jornada marcada por la creatividad, la programación y la robótica, concluyó la primera edición presencial de TecPro Challenge 2026, la competencia académica organizada por Santillana y la Red de colegios La Salle que reunió a más de 100 estudiantes y docentes de distintas instituciones educativas parte de la red de colegios de La Salle en el Colegio La Salle de Conocoto.





Durante el evento, niños y jóvenes presentaron proyectos tecnológicos desarrollados a partir de metodologías STEAM, demostrando sus habilidades para resolver problemáticas reales mediante programación, automatización, diseño de videojuegos y creación de entornos inteligentes.





La competencia se desarrolló a través de las categorías TecPro Game Fest, Smart Cities y Robotic URFI Challenge, en las que los participantes fueron evaluados por jurados especializados en ingeniería, creatividad e innovación, diseño, comunicación y desempeño técnico.





Tras una intensa jornada de desafíos tecnológicos, la U.E.P. Hermano Miguel La Salle Quito se alzó con los máximos reconocimientos en las categorías Game Fest y Smart Cities, mientras que la U.E.P. San José La Salle Latacunga obtuvo el primer lugar en URFI Challenge. Completaron el podio la U.E.P. La Salle Conocoto y la U.E.P. Alfonso del Hierro, que alcanzaron el segundo y tercer lugar, respectivamente. Los proyectos premiados demostraron cómo la tecnología puede convertirse en una poderosa herramienta para impulsar la creatividad, el aprendizaje y la solución de problemas reales.





Más allá de la competencia, TecPro Challenge de Santillana se consolidó como un espacio para inspirar a estudiantes y docentes a explorar nuevas formas de aprendizaje, demostrando que la tecnología puede ser una aliada clave para construir soluciones innovadoras que respondan a los desafíos de la sociedad actual.